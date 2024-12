Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen rijdt vierde tijd op laatste training van seizoen

Max Verstappen heeft de vierde tijd gereden in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Abu Dhabi. De wereldkampioen herstelde zich van zijn matige optreden van vrijdag toen hij de zeventiende tijd in de tweede vrije training liet noteren. De Nederlandse coureur van Red Bull sloeg de eerste vrije training over.

Oscar Piastri was de snelste in de laatste vrije training van het seizoen, voor zijn ploeggenoot Lando Norris bij McLaren. Lewis Hamilton was in zijn laatste vrije training voor Mercedes 0,02 seconden sneller dan Verstappen. Norris en Piastri waren vrijdag ook de snelsten in de tweede vrije training. De kwalificatie voor de grand prix van zondag begint om 15.00 uur.

De Grote Prijs van Abu Dhabi is de laatste race van het seizoen. Verstappen won de laatste vier edities van de grand prix op circuit Yas Marina. De Limburger verzekerde zich twee weken geleden in Las Vegas van zijn vierde wereldtitel.

ANP