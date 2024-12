Deel dit: Share App Mail Tweet

Is videobellen tijdens het rijden toegestaan?

Teams, Zoom, Skype, WhatsApp en Facetime, videobellen is helemaal van deze tijd. Maar mag je eigenlijk videobellen tijdens het rijden?

Je telefoon vasthouden tijdens het rijden is verboden en zorgt jaarlijks voor veel ongelukken. Videobellen tijdens het rijden kan echter prima in een telefoonhouder.

Videobellen tijdens het rijden

Met jouw telefoon in een houder videobellen tijdens het rijden is niet toegestaan, zo laat het CBR aan Autovisie weten. “Het is voor de wet hetzelfde als film kijken.”

Dit betekent dat videobellen tijdens het rijden onder artikel 5 van de Wegenverkeerswet valt. Deze schrijft voor: “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Teams in auto Sommige apps als Teams werken ook op Apple CarPlay en Tesla integreert zelfs Zoom. In deze gevallen kan je alleen videobellen als de auto geparkeerd is.

Het boetebedrag voor videobellen tijdens het rijden is vergelijkbaar met dat van handheld bellen. Stilstaand videobellen in een auto mag natuurlijk wel.

Boete telefoon vasthouden

Handsfree bellen zonder video is wél toegestaan. Als je als automobilist toch je telefoon vasthoudt, riskeer je een boete van 420 euro exclusief administratiekosten.

Verwarrende verkeerssituaties

In het drukke, Nederlandse verkeer ontstaan geregeld verwarrende situaties. Maar hoe dien je in deze gevallen te handelen als automobilist? Autovisie geeft antwoord. Hieronder een aantal recente vraagstukken.