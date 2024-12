Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze populaire ruimteauto heb je als occasion voor 10.000 euro

Behalve je eigen nageslacht, rijden er nog weleens vriendjes en zo mee naar de sportvereniging. Oftewel: als gezinsauto heb je gewoon een heel ruime occasion nodig, een MPV dus, maar wel betaalbaar, tien mille maximaal.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Ruime occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we voor drie ruimteauto’s. De Volkswagen Touran is niet de meest sprankelende optie. Wil je die wel, dan raden we je de Ford C-Max aan. Erg ruim is de Opel Zafira Tourer, die we donderdag besproken.

Volkswagen Touran (2010 – 2015)

De Touran zit opvallend hoog. Dat voel je in bochten, maar ook bij zijwind. De grote interieurruimte werkt een beetje als een klankkast, zeker op de snelweg is het geluidsniveau flink.

Achter de tweede zitrij biedt de Touran zelfs 695 liter bagageruimte. De vrij kleine stoelen zijn per stuk te verwijderen en de buitenste kunnen iets naar binnen.

De 1,2-liter motor is alleen wat zuiniger als de auto vrijwel leeg is, de 1.4 is beter op zijn taak berekend. Bij normaal gebruik haalt een 1.4 wel 1 op 11 á 12.

Van de Touran bestaat ook een enorm aanbod occasions. Bij een autobedrijf in Apeldoorn staat een heel complete 1,4 ‘Highline’ (2012, 119.000 km) voor € 9.995.

Let hierop bij deze occasion

De Touran komt technisch overeen met andere Volkswagen-modellen, specifieke Touran-euvels zijn er niet. De meeste storingen zijn elektronisch van aard. Een motor die niet start kan worden veroorzaakt door een kapotte sensor voor het motorolieniveau.

De individuele bobines, vier in totaal, kunnen stuk gaan. De motor loopt dan op drie cilinders, doorrijden is niet gewenst en dit kan vaker terugkomen. In een latere fase zijn die bobines vervangen, maar dan kunnen de bougiekabels doorslaan, met hetzelfde resultaat.

De distributieketting van TSI-motoren kan oprekken, de motor gaat dan steeds slechter lopen, dit leidt tot een dure reparatie.