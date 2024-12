Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Formule 1-serie over Ayrton Senna moet je gezien hebben

Ayrton Senna da Silva is een legende in de Formule 1-geschiedenis. Sterker nog, misschien is hij wel dé legende van de koningsklasse. Over het bijzondere leven van ze Braziliaans coureur is een nu een Netflix-serie gemaakt die je als liefhebber niet mag missen.

Volgend jaar zal er ook een film op Apple TV+ volgen over de F 1. Die film vertelt het verhaal van Sonny Hayes, een fictief personage. Hij is coureur en maakte een harde crash mee waarna hij zich terug moest trekken en jong talent nu begeleid.

Formule 1-serie over Ayrton Senna

De serie over Ayrton Senna is anders. Het is een meer een documentarische biografie over de Formule 1-legende. Overigens krijgt de film niet enkel positieve recensies. Sommige critici vinden dat de coureur teveel als een held wordt neergezet en dat er weinig spannends gebeurt buiten de racescenes om.

Formule 1-liefhebbers zullen de serie wellicht anders ervaren. Want die vinden Ayrton Senna ongetwijfeld een held en de racescènes zijn meeslepend en mooi in beeld gebracht.

Nu te zien op Netflix

Met koud, nat weer is deze Formule 1-serie het proberen waard, toch? De afleveringen zijn nu te streamen op Netflix en zijn een uur lang. In totaal bestaat de reeks uit zes delen.