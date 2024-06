Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Rolls-Royce Phantom Drophead er móést komen | Sjoerds Weetjes 405

Nadat BMW de rechten op de merknaam Rolls-Royce verwierf, tekende het direct een nieuw model. Dat werd de vierdeurs Phantom, maar andere varianten stonden reeds op papier. Toch duurde het lang voordat de Phantom-familie werd uitgebreid. Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in Sjoerds Weetjes 405 over de Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

Deze aflevering van Sjoerds Weetjes kan gezien worden als derde en tevens laatste aflevering van een drieluik over het BMW-hoofdstuk binnen de enorme historie van Rolls-Royce. In de eerste aflevering legt Sjoerd je uit hoe de wegen van Rolls-Royce en Bentley zich scheidden.

Splitsing van Rolls-Royce en Bentley

Voor de vorige eigenaar was het niet noodzakelijk om de twee merken aan twee verschillende partijen te verkopen. Uiteindelijk ging Rolls-Royce naar BMW en dochtermerk Bentley eveneens naar Duitsland, naar Volkswagen om precies te zijn. Hoe dat kwam, vertelt Sjoerd je in Sjoerds Weetjes 367.

Vervolgens maakte Sjoerd deze aflevering over het eerste model van Rolls-Royce onder supervisie van BMW. Hij verklapt hoe de nieuweling in de wandelgangen van Rolls-Royce heette. Sjoerd vertelt tevens hoe de fabrikant bij de limousine uitkwam, iets dat niet vanzelfsprekend was. Hij geeft tevens aan waarom voor bepaalde elementen is gekozen.

Zo ontstond de Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe

Voor BMW was de acquisitie van Rolls-Royce niet zozeer extreem duur, maar de investeringen in het merk waren wel enorm. Vandaar dat de Engelse dochter een modellengamma moest krijgen. Hoe het management op de cabriolet uitkwam, krijg je in deze nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes te horen.

Sjoerd verklapt daarnaast welke opties het design- en ontwikkelingsteam voor de open variant heeft bekeken. Laat je verrassen. Verder komt het studiemodel van de cabrioletvariant aan bod. Op welke punten wijkt dat conceptmodel van het definitieve model af? En waarom verscheen de motor uit het studiemodel niet in de productieauto? Op die vragen en meer geeft Sjoerd antwoord in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.