Mercedes laat politie onderzoek doen naar sabotagemail Hamilton

Formule 1-renstal Mercedes heeft de politie ingeschakeld om de herkomst van een anonieme mail te achterhalen. In de bewuste mail wordt het team ervan beschuldigd de auto van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton te saboteren. Hamilton verlaat na dit seizoen Mercedes en stapt over naar concurrent Ferrari.

“Deze mail is niet afkomstig van iemand uit ons team, maar van een idioot”, zei teambaas Toto Wolff tegen de BBC. “Maar het is wel verontrustend, vooral als iemand het over de dood heeft in dreigementen. We doen nu zelf onderzoek, maar hebben ook de politie gevraagd er werk van te maken, want dit soort onlinemisbruik moet ophouden. Mensen kunnen zich niet achter hun computers verstoppen en teams of coureurs op deze manier misbruiken”, aldus Wolff.

In de mail, die naar topfiguren in de Formule 1 en enkele journalisten is gestuurd, wordt beweerd dat Wolff en het team er alles aan doen om George Russell beter te laten presteren dan Hamilton. De winnaar van 103 grands prix zou in alle opzichten worden benadeeld. “Ik weet niet wat sommige complotdenkers en gekken zich in hun hoofd halen, maar Lewis zat twaalf jaar in het team. We vertrouwen elkaar en we willen met hem zo hoog mogelijk eindigen. We willen dit jaar de constructeurstitel winnen en daarvoor zijn beide auto’s nodig.”

ANP