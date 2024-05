Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Bentley een Continental GTC helemaal niet zag zitten | Sjoerds Weetjes 399

Toen Volkswagen de ontwikkeling van het eerste model onder haar supervisie startte, was het overtuigt van ten eerste het modellengamma en ten tweede van het introductieschema. Toch kwamen de Duitsers daar kort voor de lancering van de Continental-familie op terug. Hoe dat zit, zie je in een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes.

Continental, zo luidde de eerste volledig nieuwe productlijn die Volkswagen na de overname van Bentley ontwikkelde. De Duitsers kochten in 1998 het prestigieuze Engelse merk, inclusief kersverse Arnage, de fabriek in Crewe en het voltallige personeel. Over hoe het Volkswagen-concern Bentley in handen kreeg, maakte Sjoerd een speciale aflevering van Sjoerds Weetjes.

De Bentley Continental GTC

Kort nadat Bentley was ingelijfd, zette het Volkswagen-concern een designteam op Bentley om het klassieke merk meteen een impuls te geven. De Duitsers moesten wel voor een nieuw model kiezen, want de overname had de Duitsers extreem veel geld gekost. Waarmee het gevleugelde merk uit Crewe zou komen, werd meteen gedefinieerd. Maar daar kwam de autobouwer dus op terug. Hoe dat zit, legt Sjoerd je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij doet dat aan de hand van de eerste generatie Bentley Continental GT en Continental GTC. Hij vertelt in deze speciale aflevering tevens hoe het oorspronkelijke introductieschema eruit zou zien.