Deel dit: Share App Mail Tweet

Opvallende boete in Europa: “Broodje eten achter het stuur verboden”

De auto is gepakt, de zonnebril staat op het hoofd en het is tijd om op vakantie te gaan. Maar let op, want eenmaal over de grens gelden verkeersregels die in Nederland niet van toepassing zijn.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

Een onschuldige handeling die in Nederland geen probleem hoeft te zijn, kan in het buitenland een hoop euro’s uit je portemonnee trekken. Om te voorkomen dat je voor een onaangename verrassing staat, zetten we de meest opvallende ‘boetepakkers’ in Europa vanuit de ANWB op een rij.

België en Frankrijk

In veel landen geldt de regel dat de bestuurder te allen tijde zijn voertuig volledig onder controle moet hebben en in staat moet zijn om de nodige rijbewegingen uit te voeren. Het verschilt echter per land in hoeverre deze regel strikt in de wetgeving is vastgelegd.

In Frankrijk en België kun je bijvoorbeeld al een boete krijgen als je tijdens het rijden iets uit het dashboardkastje pakt, een broodje eet, een sigaret rookt of make-up aanbrengt (ook als je stilstaat voor een rood stoplicht). In Frankrijk is naast het luisteren naar harde muziek in de auto ook het dragen van oortjes of een hoofdtelefoon verboden voor alle bestuurders, inclusief fietsers. De boete voor het dragen van oortjes bedraagt minimaal 135 euro.

Spanje

In Spanje gelden grotendeels dezelfde regels als in Frankrijk en België: roken, eten, drinken of make-up aanbrengen in het voertuig wordt ook in dit land bestraft. Spanje gaat echter nog een stap verder. Naast dat je beboet kunt worden voor rijden met verkeerd of geen schoeisel (teenslippers dragen tijdens het rijden is overigens ook verboden in Frankrijk), mag je in Spanje niet rijden in zwemkleding of met een dikke jas aan.

Een te dikke jas kan je bewegingsvrijheid beperken en zorgen voor te veel ruimte tussen het lichaam en de veiligheidsgordel. Bij een ongeluk kan dit gevaarlijke gevolgen hebben. In zwemkleding een auto besturen kan bij een plotselinge remactie zorgen voor verwondingen. De autogordel komt dan direct op de blote huid.

Italië

Rijd je met een fietsendrager richting de Italiaanse meren? Dan ben je verplicht om op elke fietsendrager een speciaal reflecterend markeringsbord met vijf rode diagonale strepen te bevestigen. Dit geldt zelfs als de drager is ingeklapt of als er geen fietsen op staan. In Spanje en Portugal is een vergelijkbaar bord met drie strepen verplicht bij uitstekende lading.

Een van de andere opvallende Italiaanse verkeersregels is dat een kinderzitje met een ingebouwd alarmsysteem verplicht is voor kinderen jonger dan vier jaar. Hiermee wil Italië voorkomen dat kinderen per ongeluk in de auto worden achtergelaten. Deze regel geldt overigens niet voor auto’s met een Nederlands kenteken, maar wel voor Italiaanse huurauto’s. Een kind vergeten in een auto kan door de snel oplopende temperatuur levensgevaarlijk zijn.

Duitsland en Oostenrijk

In Duitsland en Oostenrijk is het vormen van een reddingsstrook (Rettungsgasse) bij file verplicht op wegen met minimaal twee rijstroken per rijrichting. Zodra het verkeer stapvoets rijdt, moet er in het midden ruimte worden gemaakt voor hulpdiensten. Wie dit niet doet, riskeert een hoge boete. Duitsland kent daarnaast nog meer verkeersregels die afwijken van de Nederlandse regels.

De Duitse politie treedt daarnaast streng op tegen ‘klevers’. Op de snelweg moet je daar een afstand houden die gelijk is aan de helft van je snelheid in meters (de zogenoemde halber-Tacho-regel).

Een goede voorbereiding is het halve werk. Raadpleeg voor vertrek de actuele landeninformatie en je komt al een heel eind. Zo blijft het vakantiegeld gewoon in je eigen zak.