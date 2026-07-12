Remco Slump
Remco Slump Nieuws vandaag
Leestijd: 1 minuut

Het Goodwood Festival of Speed 2026 is bijna afgelopen: dit heb je gemist

Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)

De kaartjes voor het Goodwood Festival of Speed zijn over het algemeen snel uitverkocht (behalve die voor donderdag), dus is het niet gek dat je een van de grootste autofeestjes ter wereld dit jaar hebt gemist.

Toegegeven, het Festival of Speed is aan het veranderen. Het wordt steeds meer een corporate event en dat is aan de ene kant begrijpelijk (het geld moet érgens vandaan komen), maar aan de andere kant ook jammer.

Publiek vindt elektrische auto’s maar saai

Er is een grote influx aan elektrische (Chinese) merken, die hun auto’s ook nog eens de heuvelklim op sturen. Als er te veel EV’s achter elkaar van start gaan, zie het publiek meteen verveeld om zich heen kijken of weglopen om bier te halen.

Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)

Of frisdrank, want wat was het dit jaar warm! Meer dan dertig graden op donderdag (toen wij er waren), op een terrein met eigenlijk te weinig schaduw. Het was dan ook erg grappig om te zien dat ieder klein beetje schaduw bezet was.

Ga gerust meerdere dagen naar Goodwood

Het Goodwood Festival of Speed is echt een evenement waar je meerdere dagen naartoe kunt. Je bent wel een dag zoet met het rondstuinen langs alle auto’s die stilstaan, dus kun je de tweede dag besteden aan het ontspannen kijken (en luisteren) naar de heuvelklim.

Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)

Ga je op zaterdag of zondag, houd ’s ochtends rekening met een verkeerschaos rondom het festival, want de wegen zijn er krap en er staan lange files voor de parkeerplaatsen. Het is trouwens wel leuk om met de auto te gaan, want als je door de Kanaaltunnel gaat, kom je daar al veel oldtimers en supercars tegen.

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Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Lamborghini Miura
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)
Goodwood Festival of Speed
(Afbeelding: Autovisie)

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Remco Slump
Geschreven door Remco Slump

Heintje Davids van Autovisie. Begon in 2005 als stagiair en kwam terug in 2007, 2013 én 2022. Rijdt een BMW-motor, maar zou liever een 850CSi hebben.

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