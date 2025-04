PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Het is oppassen geblazen voor Nederlanders die de ringweg rond Parijs gebruiken om hun vakantiebestemming te bereiken. Behalve de verlaagde snelheidslimiet, die in oktober 2024 verlaagd werd naar 50 kilometer per uur, geldt er nu ook een nieuwe regelgeving voor de linkerrijstroken op de Périphérique.