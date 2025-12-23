Deel dit: Share App Mail Tweet

Doe je winterjas uit in de auto: het is levensgevaarlijk, vooral voor kinderen!

Het wordt de aankomende dagen koud en ongetwijfeld draag je dus een winterjas. Stap je achter het stuur, dan kun je deze beter maar uittrekken. Het kan levensgevaarlijk zijn in geval van een ongeluk, vooral voor kinderen.

Deze conclusie trekt ADAC, de Duitse equivalent van de ANWB, aan de hand van een crashtest. In dit artikel zetten we alles wat je niet moet doen op een rijtje. Vergeet trouwens ook niet voor de vorst je ruitenvloeistof te verwisselen.

Winterjas achter het stuur levensgevaarlijk

Als je met een dikke winterjas of donsjack achter het stuur kruipt, zorgt dit er niet alleen voor dat je minder goed kan bewegen. Maar jouw jas heeft ook grote invloed op de werking van de gordel in je auto, met name bij kinderen.

De crashtest werd uitgevoerd bij de lage snelheid van slechts 16 kilometer per uur. Maar zelfs dan al kunnen er ernstige verwondingen optreden aan darmen, lever of milt. Sterker nog, bij een noodstop met winterjas aan, kun je lichte verwondingen oplopen.

Hoe kan je verwondingen krijgen met je winterjas aan? Het is toch juist een extra laag tussen de gordel en je lichaam? Dat klopt, maar die extra laag is juist het probleem. Door de vulling is er ruimte tussen je lichaam en de gordel. Daarbij gaat het onderste deel van je riem over je onderbuik met een winterjas aan. Heb je je winterjas uit, dan drukt de riem direct op de heupbeenderen.

Draag ook geen sjaals of mutsen

Niet alleen een winterjas achter het stuur is volgens ADAC levensgevaarlijk. Ook sjaals en mutsen kunnen gevaarlijk zijn als ze je zicht belemmeren. En ook dikke handschoenen zijn niet verstandig want die zorgen vaak voor slechte grip op het stuur. Allemaal gezond verstand advies maar niet iedereen heeft dat kennelijk van nature… Daarom adviseert ADAC ook niet met dikke laarzen te rijden. Dit kan zorgen voor moeilijkheden tijdens het gas geven, remmen en koppelen.

Heb je het koud, dan kan je in veel auto’s gebruik maken van de standkachel om je auto voor te verwarmen. Heb je geen auto met die functie, dan kan een klein dekentje – over de gordel – bij kinderen ook helpen tegen de kou zonder dat het gevaarlijk wordt, tipt ADAC.

In Spanje kan je zelfs een boete krijgen als je met een winterjas achter het stuur zit. In de Spaanse wet staat dat je kleding moet dragen die bewegingsvrijheid geeft en dus ervoor zorgt dat je veiligheid gewaarborgd blijft.