Geen gevarendriehoek in Spanje: deze lamp moet in je huurauto liggen

Pech tijdens je vakantie, je kan er maar beter goed op voorbereid zijn. Genoeg water mee, een jas, iets te eten en natuurlijk gele hesjes en een gevarendriehoek, toch? Ja, maar in Spanje niet. Daar wordt de reflecterende driehoek vervangen door een V-16.

En dan hebben we het niet over de nieuwe motor van Bugatti, die in de Tourbillon ligt. Het gaat om de een noodsignaallamp, die voertuigen met een Spaans kenteken vanaf 2026 altijd bij zich moeten hebben.

Geen gevarendriehoek

De V-16 is een noodsignaallamp, die vanaf ongeveer een kilometer te zien is. Hierdoor is een auto met pech beter zichtbaar dan met een gevarendriehoek en hoeft de bestuurder of een van de inzittende niet 30 meter achter de auto een reflector neer te zetten. Belangrijk is wel dat de lamp bovenop het dak van de auto geplaatst wordt.

Naast dat de lamp een fel licht geeft, stuurt hij ook iedere 100 seconden automatisch de locatie van het voertuigen naar de hulpdiensten. Dit stopt weer als de lamp wordt uitgezet. Belangrijk is dat de lamp goedgekeurd is door de Spaanse verkeersdienst DGT. Op hun site vind je de lampen die voldoen.

Alleen in auto’s met Spaans kenteken

Rijd je met een Nederlandse auto in 2026 in Spanje, dan hoef je de lamp niet bij je te hebben. Een gevarendriehoek volstaat en je kan geen boete krijgen omdat je de V-16 niet bij je hebt. Wel is het een veilige maatregel die je zelf kunt nemen.

Daarbij is het voor Nederlanders die een auto in Spanje huren belangrijk om te weten dat de lamp vanaf volgend jaar verplicht is. Is jouw huurauto niet van zo’n lamp voorzien, dan kan je wel een boete krijgen.