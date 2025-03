Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom vooral je kinderen de Porsche 911 GT3 Touring zullen waarderen

Een paar weken geleden konden we op het circuit kennismaken met de Porsche 911 GT3 met PDK-automaat en Weissach pakket. Nu is het op de openbare weg de beurt aan de versie zónder achtervleugel, maar mét achterbank.

Het aantal sportauto’s dat anno 2025 nog met een handgeschakelde versnellingsbak verkrijgbaar is, kun je op twee handen tellen. Daarvan zijn er nog maar drie stuks met de ‘gouden combinatie’ van een turboloze motor én achterwielaandrijving. De Mazda MX-5, de Ford Mustang en… de Porsche 911 GT3.

Porsche 911 GT3 met Touring Package

Laatstgenoemde is onlangs vernieuwd om ‘m legaal te houden temidden van aangescherpte emissie- en veiligheidseisen. Terloops zijn onderstel en interieur ook aangepast. Wie daar het fijne van wel weten, kan beter onze video review van de 911 GT3 met PDK-automaat van enige tijd terug bekijken.

Hier focussen we ons op de versie met een minder uitgesproken uiterlijk. De GT3 met Touring Package heeft een aanzienlijk kleinere, uitschuifbare spoiler waarmee je neerwaartse druk en dus stabiliteit op hogere snelheden inruilt voor een wat anoniemer uiterlijk.

Vanaf heden is deze versie op veler verzoek ook verkrijgbaar met een achterbankje en een naar voren klapbare kuipstoel voor verbeterde instap naar achteren! Hoef je de kinderen tenminste niet meer thuis te laten tijdens dat zondagochtend-rondje.

Handgeschakelde versie met mechanisch sper

Rijd je die liever buiten het circuit, dan is de versie met handgeschakelde versnellingsbak waarschijnlijk je beste keus. Daarin komt het nóg meer op de bestuurder aan om de motor in zijn ideale toerenbereik te houden.

Ook vergt de handgeschakelde Porsche 911 GT3 meer van je omdat hij niet over een elektronisch gestuurd sperdifferentieel beschikt, maar een normaal mechanisch sper. Daardoor wordt het typische 911-karakter met een lichte neus en zware kont uitvergroot.

Lagere topsnelheid, hoger brandstofverbruik

Ter compensatie van het koppelverlies als gevolg van meer partikelfilters en katalysatoren in de uitlaat, is de eindoverbrenging van de transmissie met liefst 8 procent korter gemaakt, waardoor het koppel aan de wielen in elke versnelling juist hoger is. Met als consequentie dat de 992.2 GT3 zowaar een lagere topsnelheid en een hoger brandstofverbruik en dito CO2-uitstoot heeft dan zijn voorganger.

Porsche 911 GT3 nu wel écht heel duur

De Touring Package GT3 is wat zwaarder geworden dan z’n voorganger, maar met een optioneel Leichtbau-paket (met daarin onder andere gesmede wielen) tegen een flinke meerprijs bijna op het oude gewicht te krijgen.

Dat is ook meteen het grote nadeel aan de vernieuwde GT3: hij is nu wel écht heel duur geworden. Het zal Porsche waarschijnlijk weinig tegenwerken om de bestellijsten rap vol te krijgen. Maar wordt het een GT3 met automaat en vleugel, of toch een spoilerloze versie met handgeschakelde versnellingsbak?