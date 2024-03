Deel dit: Share App Mail Tweet

De trein te duur? Deze degelijke occasion koop je al voor 2.500 euro

Tadaa! Je hebt net je rijbewijs behaald en hoeft niet meer met de duurder wordende trein! Hoogste tijd voor je eerste eigen auto, maar ja, ‘autorijden is duur’. Zo lang je geen hoge eisen stelt, ook niet in ruimte, is het slim om klein te beginnen. Voor € 2.500 is best een goede auto te vinden, die ook in gebruik niet veel kost.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Eerste occasion voor 2500 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een degelijke eerste occasion voor maximaal 2500 euro. Vandaag lichten we de derde occasion uit. Vind je de Toyota Aygo niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en donderdag!

Toyota Aygo (2005 – 2014)

De Aygo is bijna identiek aan de Citroën C1 en de Peugeot 107 en dit trio is de bestseller geweest in deze klasse. Elk misverstand opzij: in concept en techniek is dit een Toyota. Qua rijcomfort en zo is dit wel zo’n beetje minimaal. Het onderstel is erg hard, de stoelen zijn heel vlak, hij stuurt wat doods en de vijfbak schakelt hakerig. Als de pomp van de airco start, is dat niet alleen te horen, maar je voelt het ook in het motorvermogen.

De occasion rijdt wel gemiddeld tussen 1 op 16 en 18. Voordeeltje: hij valt een klasse lager in de Houderschapsbelasting dan de andere twee. In Elburg staat een brandweerrode 1,0 (2006, 143.000 km) voor 2.500 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij hoge kilometerstanden is de waterpomp wel eens aan vervanging toe. Bij echt hoge kilometerstanden kan een ratelend geluid uit de motor komen. Dat zijn kantelende zuigers en dat is wel het begin van het einde, van die motor.

Kijk voor aankoop even of de vloer onder de stoelen vochtig is. Dat kan duiden op versleten deurrubbers en dat vocht kan roest veroorzaken. Als de auto de contactsleutel niet herkent, moet die door de dealer opnieuw worden ingeleerd.