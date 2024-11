Deel dit: Share App Mail Tweet

Met goedkope Mazda-occasion kun je nog vele kilometers rijden

De kwaliteit van auto’s is in de afgelopen decennia sterk verbeterd. De perceptie van autokopers loopt achter. Niet alle merken zijn even sterk, maar er zijn middenklassers met twee ton achter de wielen, waarmee je nog jarenlang probleemloos kunt blijven rijden. Dat geldt ook voor deze betaalbare Mazda 3-occasion.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook; overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Degelijke goedkope occasion met hoge kilometerstand

Deze week gaan we op zoek naar degelijke occasions die je zelfs met een hoge kilometerstand nog goed kunt kopen. Ze mogen slechts 5.000 euro kosten. Vind je deze Mazda 3 niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag en donderdag.

Mazda 3 (2009 – 2013)

Deze tweede generatie van de Mazda 3 voldoet prima aan wat klanten verwachten. Hij is lekker ruim, ook achterin en biedt 340 liter bagageruimte. De afstemming van het onderstel is heel stevig en het afrolgeluid van de banden komt vrij hard door. De fijne besturing en mooi precies schakelende vijfbak zijn daarentegen mooie pluspuntjes.

(Afbeelding: AutoTrack / R.M. Weyn Auto’s) (Afbeelding: AutoTrack / R.M. Weyn Auto’s)

De 1,6-liter motor is voor het gros van de kopers meer dan sterk genoeg en scoort gemiddeld 1 op 14. Deze Mazda 3 is destijds minder goed verkocht dan de auto verdiende, dus hij staat niet op iedere straathoek. We vinden deze keurige, donkergrijze 1,6 ‘TS Plus’ (2009, 222.000 km) voor 4.850 euro bij een autobedrijf in Apeldoorn.