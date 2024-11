Deel dit: Share App Mail Tweet

Oordopjes of koptelefoon dragen in de auto: mag dat eigenlijk wel?

Soms zie je automobilisten een koptelefoon of oordopjes dragen. Niet handig in het verkeer, zou je zeggen, aangezien je minder van je omgeving kunt horen. Maar is het verboden of niet?

In het verkeer is het van belang scherp te blijven. Daarbij is het verstandig om al je zintuigen te gebruiken en dus je oren niet te bedekken. Aan de andere kant kun je jezelf afvragen waarom je wel muziek (zoals deze Top 2000-nummers voor autoliefhebbers) door je speakers mag spelen, maar niet door je koptelefoon of oordopjes?

Oordopjes of koptelefoon in de auto: mag dat?

Er is dan ook geen wet die verbiedt dat jij oordopjes of een koptelefoon draagt in de auto. Wel moet je te allen tijde omgevingsgeluid kunnen horen. Je moet namelijk tijdig kunnen reageren op bijvoorbeeld sirenes. Dat betekent ook dat je de autoradio nooit té hard moet zetten. Ook dan kun je jezelf te veel afzonderen van je omgeving.

Je mag in Nederland dus gewoon oordopjes of een koptelefoon dragen achter het stuur. Of het slim is, is een tweede. Veilig Verkeer Nederland raadt het gebruik ervan af tijdens het autorijden, omdat je minder goed hoort wat er om je heen gebeurt. Een handige tip voor wie wel een headset wil dragen: gebruik een bone conducting-koptelefoon. Deze maakt geen gebruik van speakers, maar laat je geluid ervaren met ‘botgeleidende trillingen’. Klinkt vreemd, maar het werkt echt.

Verboden in het buitenland

Het als automobilist dragen van oordopjes of een koptelefoon brengt risico’s met zich mee. Om die reden is het gebruik ervan in de auto verboden in verschillende andere landen. Zo riskeer je in zowel Frankrijk als Spanje een boete wanneer je een headset draagt achter het stuur. In dat laatste land mag het zelfs op de fiets niet.