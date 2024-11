Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat is de meldcode van jouw auto en waar kun je hem vinden?

De RDW gebruikt de meldcode om de identiteit van een auto vast te leggen. De meldcode bestaat uit vier cijfers en is onderdeel van het voertuigidentificatienummer.

De code wordt gebruikt bij het verzekeren van een auto en heb je ook nodig als je een auto naar de sloop brengt. Maar wat moet je doen als je de meldcode kwijt bent?

Tenaamstellingscode of meldcode?

De meldcode wordt vaak verward met de tenaamstellingscode. De tenaamstellingscode is een code van negen cijfers die gebruikt wordt bij het overschrijven van een auto. De meldcode bestaat daarentegen uit vier cijfers. Deze vier cijfers zijn altijd de laatste vier cijfers van het voertuigidentificatienummer (VIN). In de volksmond wordt dit ook wel het chassisnummer of framenummer genoemd en bestaat uit zeventien cijfers. Bij het afsluiten of beëindigen van een autoverzekering geeft een verzekeraar de meldcode door aan de RDW. Zo controleren de organisatie of de auto verzekerd is.

Achterhalen meldcode

De meldcode van een auto is op verschillende manieren te achterhalen. De makkelijkste optie is om te kijken in het tenaamstellingsverslag. Dit verslag ontvang je nadat een auto op jouw naam is gezet met een tenaamstellingscode. Daarnaast is de meldcode terug te vinden op de tweede regel van het kentekenbewijs, onder het kenteken.

Het is ook mogelijk om zelf opzoek te gaan naar het chassisnummer in de auto. Bij elke auto is dit nummer ergens ingeslagen in het frame. Verder wordt het ook vermeld op een constructieplaat, typeplaat of speciale sticker.

Door op het internet te zoeken naar het merk en model van de auto is vaak gemakkelijk te achterhalen waar het chassisnummer zich bevindt. Ook zijn er verschillende sites waarbij je het chassisnummer op kan vragen aan de hand van het kenteken van de auto.

Chassisnummer niet bekend

In tegenstelling tot het kenteken van een auto, zijn het chassisnummer en de meldcode internationaal. Hiermee is het mogelijk om de geschiedenis van de auto te controleren, ook als de auto is geïmporteerd. Verder kan je kijken of de kilometerstand logisch is. Is het chassisnummer niet terug te vinden, niet authentiek of onleesbaar? Dan kan dit duiden op een gestolen auto. Daarom is het bij de aankoop van een auto altijd verstandig om het chassisnummer op te zoeken.