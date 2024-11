Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo vervuilt het ‘heilige’ Tesla de natuur op grote schaal

Topman Elon Musk heeft gezegd dat Tesla de wereld wil redden, onder meer door de energietransitie te versnellen. Maar dat strookt niet met het feit dat Tesla-fabrieken enorme vervuilers blijken te zijn.

“Ik heb meer voor het milieu gedaan dan welk mens op aarde dan ook”, zei Elon Musk vorig jaar. Even los van het feit dat alleen een narcist zoiets over zichzelf zou zeggen, lijkt die boude bewering ook nergens op gebaseerd te zijn. Tesla blijkt namelijk hartstikke vervuilend te zijn.

Ene na de andere milieu-overtreding

The Wall Street Journal interviewde voormalig Tesla-medewerkers en heeft e-mails en documenten in handen waaruit blijkt dat de Tesla-fabrieken in Austin, Texas, en Fremont, Californië, de ene na de andere milieu-overtreding begaan.

Afvalwater stroomt onbehandeld het riool in, de smeltoven voor Model Y-onderdelen is niet goed dicht, waardoor giftige stoffen in de lucht belanden, en door illegale lozingen veranderde het water in een deel van de Colorado-rivier in bruine rommel.

Tesla-managers wisten ervan

Volgens de Wall Street Journal wisten topmanagers van Tesla dondersgoed wat er aan de hand was, maar deden ze niks. In een memo aan de Environmental Protection Agency (EPA) schrijft een compliancemedewerker dat Tesla hem vroeg om te liegen tegen toezichthouders.

Begin dit jaar heeft Tesla zelfs geprobeerd om onder de milieuwetten van Austin uit te komen. De fabriek ligt buiten Austin, maar valt wel onder de ‘extraterritorial jurisdiction’ van de stad. Tesla wilde onder Travis County vallen, omdat het dan meer giftige stoffen in de Colorado-rivier zou mogen dumpen.

Daarbij heeft de Fremont-fabriek in Californië in de afgelopen vijf jaar meer milieu-overtredingen begaan dan vrijwel alle andere fabrieken in de staat. Alleen een olieraffinaderij van Chevron bij Richmond doet het slechter.

Elon Musk tegen regelgeving

Niemand hoeft hier verbaasd over te zijn, want Elon Musk maakt al jaren duidelijk dat hij een hekel heeft aan regelgeving. En nu hij onder president Donald Trump het Department of Government Efficiency gaat leiden, om miljarden van de overheidsbegroting te schrappen, zal er vast bezuinigd worden op de EPA.