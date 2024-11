Deel dit: Share App Mail Tweet

Pole voor Norris in sprintrace, zesde startplek Verstappen

Lando Norris krijgt zaterdag de kans zijn tweede plek in het wereldkampioenschap van de Formule 1 te versterken. De coureur van McLaren veroverde poleposition voor de sprintrace bij de Grote Prijs van Qatar. Kersvers wereldkampioen Max Verstappen reed in de kwalificatie de zesde tijd in zijn Red Bull en zal dus vanaf de zesde plek vertrekken in de korte race over 100 kilometer, die om 15.00 uur begint op het circuit van Losail.

George Russell van Mercedes klokte in de sprintkwalificatie de tweede tijd. Hij gaf nauwelijks toe op Norris. Oscar Piastri zette de derde tijd neer; de Australische coureur van McLaren was 0,159 seconde minder snel dan zijn teamgenoot.

Verstappen was 0,303 seconde langzamer dan Norris. De 27-jarige Nederlander veroverde vorige week in Las Vegas zijn vierde wereldtitel. De Grote Prijs van Qatar is de voorlaatste race van dit kampioenschap.

Kwalificatie

Hij was na de kwalificatie somber gestemd. “Ik ben te langzaam en mis de balans om deze baan aan te vallen”, zei de Nederlander bij Viaplay. Het was niet de eerste keer dit seizoen dat hij klaagde over de grip van zijn Red Bull. “Het is een moeilijk circuit voor ons. De topsnelheid is nog wel oké, maar de rest niet. De zesde plaats is wat we op dit moment verdienen. Hopelijk kunnen we nog wat verbeteringen doorvoeren, maar ingrijpend de situatie omdraaien zit er denk ik niet in.”

Sergio Pérez stelde opnieuw teleur in een kwalificatierace. Hij doorstond de eerste sessie niet en start in de sprintrace vanaf de zestiende plaats.

Ferrari, McLaren en Red Bull strijden nog om de titel bij de constructeurs. McLaren leidt in de stand en heeft met de pole voor Norris en derde plek voor Piastri mogelijkheden om uit te lopen.

ANP