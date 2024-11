Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Lancia was niet gepland, maar wel gewenst | Sjoerds Weetjes 428

Toen Lancia in 2004 de Musa lanceerde, dacht iedereen dat het een vooropgezet plan was dat de Lancia Musa met de Fiat Idea een tweeluik vormde, maar de Idea startte zijn leven als zelfstandig model. De Musa stond helemaal niet op de radar. Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

De lancering van de Lancia Musa komt niet uit de koker van Fiats productplanners en dat is juist heel grappig. Als er één concern is dat tijdens elke vergadering van de investeerders in Fiat nieuwe producten aankondigden die uiteindelijk niet kwamen, dan was het de Italiaanse autobouwer wel.

Lancia Musa was niet gepland, maar kwam er toch

In de afgelopen twintig jaar zijn er tientallen modellen aangekondigd, die nooit de ontwikkelingsafdeling hebben bereikt of verlaten. Niet alleen onder de merknaam Fiat, ook Alfa Romeo’s en Lancia’s. Onder laatstgenoemd label zou een fraaie retro-coupé verschijnen, maar het geweldige ontwerp werd alleen op een studiemodel toegepast.

De Musa daarentegen is juist een model dat op geen enkele agenda stond, toen er door de ontwerpafdeling mee werd gestart. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes gaat Sjoerd diep op de Lancia Musa in. Hij vertelt hoe de Musa ontstond en legt je uit wanneer de Fiat Idea er één van een tweeling werd.

Meer Sjoerds Weetjes

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag verschijnt een nieuwe aflevering op deze site en het YouTube-kanaal van Autovisie. In elke episode staat een model centraal. De ene keer vertelt Sjoerd hoe de auto is ontworpen, de andere keer wat er zo bijzonder aan het model is. Per aflevering behandelt Sjoerd één onderwerp. De afspeellijst bevat momenteel bijna 430 video’s. Scrol door de lijst om meer te weten over jouw favoriete merk.

Zo verscheen eerder een video over de Amerikaanse Lancia Thema, onthulde Sjoerd de werkelijke reden waarom de Smart Forfour uit productie moest, legt hij uit waarom de Audi R8 Spider nog steeds voor nachtmerries zorgt bij de ontwerpers en filmde hij als enige ter wereld in Bugatti’s designstudio met nooit getoonde studiemodellen.