Verstappen in middenmoot in enige training GP Qatar

Max Verstappen heeft bij de enige training voor de Grote Prijs van Qatar de elfde tijd neergezet. De viervoudig wereldkampioen was op het circuit van Losail in de golfstaat ruim een seconde langzamer dan Charles Leclerc die in de Ferrari met 1.21,953 de beste tijd noteerde.

Leclerc was een fractie sneller dan de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Carlos Sainz in de Ferrari reed de vierde tijd. Ook de Mercedessen waren sneller dan Verstappen, die maar kort reed op de snelle zachte band. Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen, bleef steken op de achttiende tijd.

Verstappen veroverde afgelopen zondag bij de Grote Prijs van Las Vegas zijn vierde wereldtitel op rij. De Red Bull-coureur heeft een voorsprong van 63 punten op Norris en kan niet meer worden ingehaald.

De coureurs rijden vrijdag om 18.30 uur (Nederlandse tijd) de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Later zaterdag volgt dan nog de kwalificatie voor de race van zondag.

ANP