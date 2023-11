Deel dit: Share App Mail Tweet

De goedkoopste occasion van Nederland met meer dan 1.000 pk

De Nissan GT-R is een bekend gezicht in de tuning scene. Er is veel vermogen te halen uit de 3,8-liter V6, zo bewijst ook deze Nederlandse occasion met meer dan 1.000 pk.

Dergelijke vermogens behoorden in het verleden enkel prijzige exoten zoals de Bugatti Veyron toe. De komst van elektrische auto’s verandert de zaak. EV’s zoals Lucid Air Dream Edition (1.126 pk) en de Tesla Model S Plaid (1.020 pk) doorbreken beide die magische grens, maar kosten aanzienlijk minder. Zo pik je een Plaid al op voor een kleine 110.000 euro.

Tweedehands auto met meer dan 1.000 pk

De 1.101 pk sterke Nissan GT-R-occasion kost je zelfs nog minder geld. De Japanner uit 2009 staat in Deventer te koop voor 79.950 euro. Daarmee is het de goedkoopste tweedehands auto met meer dan 1.000 pk van Nederland.

Af fabriek kwam deze Nissan GT-R met 485 pk, maar tuners ontdekten al gauw de potentie van de twinturbo zescilinder. Dat ook de tweedehands auto in dit artikel flink onder handen is genomen moge duidelijk zijn, maar van welke upgrades de GT-R precies is voorzien, is onduidelijk. Wel meldt de aanbieder dat de Nissan GT-R na zijn tune slechts 19.000 kilometer heeft gereden. In totaal heeft de GT-R ruim 121.000 kilometer gereden.

Andere occasion met zoveel vermogen

De op-één-na-goedkoopste tweedehands auto met meer dan 1.000 pk is de eerder genoemde Tesla Model S Plaid. Wat minder spectaculair, maar vermoedelijk wel wat betrouwbaarder. Het betreft een exemplaar uit januari dit jaar met 16.127 kilometer op de klok. De verkopende partij wil er graag 114.950 euro voor hebben.

Fors, als je je bedenkt dat een nieuwe minder kost, maar deze occasion heeft wel enkele opties zoals het yoke-stuur, de volledig zelfrijdende functie en de 21-inch wielen. Vink je deze opties aan bij je Plaid in de Tesla-configurator, dan kom je uit op een nieuwprijs van ruim 124.000 euro. Maar ja, Elon Musk kennende kan dat elk moment veranderen.