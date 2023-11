Deel dit: Share App Mail Tweet

Teambaas Haas verwacht ‘gedenkwaardige’ Grote Prijs van Las Vegas

Teambaas Günther Steiner van het Amerikaanse Formule 1-team Haas kijkt uit naar wat hij nu al een “gedenkwaardige” Grote Prijs van Las Vegas noemt. “We hebben allemaal zo onze verwachtingen en iedereen weet waar Las Vegas voor staat, maar ik kan me er zelf nog moeilijk een voorstelling van maken. Ik weet alleen dat we een heel gaaf evenement gaan meemaken dat wel eens als maatstaf voor de toekomst van de Formule 1 kan dienen”, aldus Steiner.

Voor Haas is Las Vegas al de derde ‘thuisrace’ van dit jaar. De Formule 1 was eerder al in Miami en Austin. “Voor ons is het fantastisch om drie races in de Verenigde Staten te hebben. Dat had ik tien jaar geleden voor onmogelijk gehouden”, zegt de teambaas, die met Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen nog weinig heeft laten zien dit jaar. Hülkenberg scoorde tot dusver 9 punten, Magnussen 3. Haas staat tiende en laatste in het kampioenschap van de constructeurs.

Las Vegas heeft een volledig nieuw stratencircuit opgebouwd voor de Formule 1-race komend weekeinde. Het is een parcours van 6,2 kilometer lang dat via zeventien bochten door de stad slingert langs iconen van de gokstad als Caesars Palace, Bellagio en The Venetian. De auto’s kunnen naar verwachting 340 kilometer per uur rijden op het 1,8 kilometer rechte stuk over de befaamde Strip. Aan entertainment rond de grand prix is geen gebrek. Meer dan twintig internationale topartiesten staan geprogrammeerd voor een optreden, onder wie DJ Tiësto, will.i.am, Thirty Seconds to Mars, Kylie Minogue en Major Lazer.

Wereldkampioen Max Verstappen gaf eerder al aan dat de Formule 1 “voor de show” naar Las Vegas gaat en de sport minder belangrijk vindt. “Daar ben ik niet zo van. Ik ga erheen, doe mijn ding en dan ben ik weg”, vertelde de coureur van Red Bull aan een aantal media. “Het wordt heel anders dan in Brazilië. De temperaturen zijn laag, de race is in de late avond en we kennen het circuit nog helemaal niet.”

ANP