Deze Duitse elektrische auto is nu goedkope occasion

Dag in, dag uit, doorkruis je in je eentje een van onze grootste steden, dat brengt je werk met zich mee. Je wilt niet wachten tot de dag dat je occasion niet meer een milieuzone in mag en dùs wil je nu alvast een compacte, betaalbare, volledig elektrische auto.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Een elektrische auto voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 10.000 euro. Vind je de Volkswagen e-Up! niets? Bekijk dan de occasion van dinsdag of donderdag. Of kijk hier voor alle occasions van maximaal 10.000 euro.

Volkswagen e-Up! (2014 – 2019)

Uiterlijk is de elektrische Up! niet te onderscheiden van de benzineversie. Hij rijdt ook even prettig en 100 op de snelweg is geen probleem. De occasion heeft altijd vijf deuren, maar voor volwassenen is het achterin krap. Ach, je zit er toch alleen in! In de stad is hij lekker wendbaar, maar het front is wat onoverzichtelijk. Er is wel een flink verschil in de grootte van de accu, voor en na de facelift in 2019. Met hetzelfde verbruik komt de oude versie realistisch zo’n 120 km ver, de latere versie wel 100 km meer.

Er is volop aanbod aan gebruikte exemplaren.

Hier moet je op letten bij de occasion

Vooralsnog kennen we bij de elektrische Up! geen enkel probleem dat vaker voorkomt. Hooguit wil de laadkabel een enkele keer niet loskomen. In de regel volstaat het al om de kabel aan beide kanten opnieuw te verbinden, de auto afsluiten, opnieuw ontgrendelen en dan lukt het wel!