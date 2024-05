Deel dit: Share App Mail Tweet

Uw Garage: Gerrie heeft een onbekende Sovjet-auto: ‘één van in Nederland’

Een Bugatti Veyron? Daar zijn er meerdere van in Nederland. Een Ferrari Testarossa? Tientallen! En van de Izh 2715? Eentje! Gerrie heeft de Sovjet-auto.

Ik ben vanaf jongs af aan gefascineerd door de Sovjet-Unie. Ik heb me wel eens zitten afvragen hoe dat komt en ik denk dat het is omdat alles daar uniek was. Ze waren lange tijd geheel zelfvoorzienend, dus wat je daar zag en wat werd gebruikt was daar ook gemaakt en vind je nergens anders.

Sovjet-Unie

Hier in het Westen is het rijden in een buitenlandse auto heel normaal maar dat is daar natuurlijk heel anders, alles was in eigen land gemaakt. Ik heb een Russische vriendin, spreek zelf ook best redelijk Russisch, maar heb niets met de huidige politiek in Rusland; de vlag van Oekraïne hangt hier aan de gevel. Omdat ik ook autogek ben en graag iets tastbaars uit de Sovjet-Unie wilde hebben, kocht ik acht jaar geleden een Lada 2101. Zo’n Lada was de makkelijke en veilige weg, maar ik was dan ook nog niet zo thuis in de oldtimers.

Die Lada heb ik op luchtveren en whitewalls gezet en daar heb ik het Aeroflot-logo op geplakt; ook vliegen is mijn passie. Die Lada verkocht ik aan iemand die de auto had gezien op Instagram. De volgende klassieker werd een Porsche 944 turbo. Toen had ik dus geen Sovjet-auto meer en dat voelde eigenlijk niet goed… Dus ging de Porsche de deur uit en heb ik een Volga gekocht. Mijn liefde voor Oostblokauto’s is kennelijk sterker dan de liefde voor Porsche…

Gebruik Izh 2715

Ik gebruik deze Sovjet-auto als normale auto, niet zozeer als bestelbus, hoewel ik nu wel mijn Lada-velgen achterin heb liggen. Met wat gewicht achterin rijdt hij ook beter. Er zit een viercilinder 1.5-motor in die bijna 70 pk levert en dat is ruim voldoende. Het is onverwoestbare basistechniek met één nokkenas en een simpele carburateur.

De teller staat in de 80.000 kilometer en ik denk dat dat ook de echte stand is. Als de klok al een keer extra rond was geweest zou de auto er niet meer zo uitzien, denk ik. Even naar de IZh dealer kan natuurlijk niet als er iets aan de hand is, dus meestal vraag ik mijn Letse vrienden of het onderdeel er is. Vaak kunnen ze me helpen, maar sommige dingen worden ook daar schaars. Deurrubbers bijvoorbeeld zijn niet meer te krijgen.

IZh 2715 Bouwjaar 1980 Nieuwprijs n.b. Gemaakt van/tot 1971-2001 Aantal gemaakt n.b. Huidige waarde € 5.000,- Topsnelheid 125 km/h Acceleratie 0-100 km/h ca. 20 s Motor Vier-in-lijn, 1.487 cc Verbruik 1 op 8,5 Max. vermogen 67 pk (49 kW) @ 5.800 rpm Max. koppel 103 Nm @ 3.400 rpm Transmissie Viertraps handgeschakeld, achterwielaandrijving Laadvermogen 450 kg Massa leeg 1.240 kg

Die van deze auto zijn vergaan en ik wil ze vernieuwen. Dat gaat dus iets universeels worden. Er wordt niets meer nieuw gemaakt, dus je moet het hebben van oude voorraden die bewaard zijn gebleven en dat wordt dus steeds minder.