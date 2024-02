Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Betaalbaar’ rijden in een Ferrari met deze Mondial Quattrovalvole

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een betaalbaar Italiaans raspaard: de Ferrari Mondial 8 Quattrovalvole.

Noem de naam Ferrari en zelfs bij niet-autokenners gaat het hart sneller kloppen. Het bezitten van zo’n auto is daarbij de ultieme droom. En die is niet eens zo onbereikbaar als het lijkt.

Een bereikbare Ferrari

De meeste steigerende paarden uit Maranello zijn ook als occasion behoorlijk prijzig en de echte klassiekers zijn zelfs alleen weggelegd voor zeer welgestelde liefhebbers. Toch zijn er ook Ferrari ’s die je op de kop kunt tikken voor het geld van een nieuwe Volkswagen ID.3, zoals deze Mondial Quattrovalvole.

De klassieker werd in 1980 gelanceerd waarna hij twee jaar later een update kreeg. De vanaf 1982 geleverde Quattrovalvole – of ook wel ‘QV’ genoemd – heeft vier kleppen per cilinder in plaats van twee. Het vermogen van de 2,9-liter V8 steeg door deze upgrade van 214 naar 240 pk. Een jaar naar de motorische upgrade introduceerde Ferrari de Mondial ook als spider. Deze heeft evenals de coupé vier zitplaatsen.

De Ferrari Mondial werd nooit écht gewaardeerd

De Mondial werd nooit echt een geliefde klassieker. Met zijn interieur voorzien van veel kunststof en zijn onderbemeten V8 is het geen oer-Ferrari die liefhebbers graag zien.

Doordat de Mondial niet in de Ferrari-harten is gesloten, zijn occasions erg betaalbaar. Zo vonden wij dit exemplaar uit 1984 (het QV-model dus) met 119.500 kilometer ervaring voor net geen 60 mille.

Relatief lage onderhoudskosten

Hoewel het model wellicht niet een echte droomauto is voor een Ferrari-liefhebber, is het wel de meest bereikbare Ferrari die je op dit moment kunt kopen. Ook qua onderhoudskosten is de bolide doorgaans een van de goedkoopste modellen uit het Italiaanse Maranello.

Dit komt doordat de motor en transmissie goed bereikbaar zijn (met name bij de modellen van voor 1989). Hierdoor kost een eventuele reparatie of onderhoud bij de Mondial doorgaans minder tijd en vallen de kosten mee in verhouding tot andere Ferrari’s. Desondanks zijn onderdelen van het Italiaanse merk erg duur en is het aan te raden om de auto goed na te (laten) kijken alvorens je overgaat tot aankoop.