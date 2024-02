Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen laat zich niet ‘afleiden’ door ophef rond Horner

Max Verstappen wil zich niet laten afleiden door de ophef rondom zijn teambaas Christian Horner bij Red Bull. “Het is beter dat ik me gewoon concentreer op mijn prestaties”, zei de wereldkampioen in de Formule 1 bij de testdagen in Bahrein.

Horner is door een vrouwelijke medewerker van het raceteam beschuldigd van ongepast gedrag. Moederbedrijf Red Bull laat momenteel onafhankelijk onderzoek doen. De Britse teambaas, een bekendheid in Engeland, ontkent de aantijgingen en is nog in functie.

De Formule 1 heeft duidelijk gemaakt dat het een snelle oplossing van de kwestie wenst. Verstappen is het daar mee eens. “Natuurlijk zou het fijn zijn als de zaken opgelost worden. Maar hier is iedereen in het team gefocust op de prestaties van de auto, precies zoals het hoort. Iedereen kent zijn rol.” Naar verluidt zal er nog voor de eerste grand prix van dit jaar, op 2 maart in Bahrein, opheldering komen.

Testdagen

Verstappen is vrijdagmiddag in de auto van Red Bull gestapt voor de laatste uren van de testdagen. Hij zat woensdag de hele dag achter het stuur van de RB20 en noteerde toen de beste tijd.

Tot nog toe is de Spanjaard Carlos Sainz de snelste op de laatste testdag. Hij heeft 1.31,247 als beste tijd staan. Er was in de ochtend een uur oponthoud door een losgeraakt putdeksel. De coureurs rijden door tot 17.00 uur Nederlandse tijd.

ANP