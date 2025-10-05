Deel dit: Share App Mail Tweet

Schaamteloze Rolls-Royce-kopie kost slechts fractie van de echte

Chinese merken zijn niet vies van de ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’-mentaliteit. Dat zien we ook terug in de Zeekr 9X. De SUV lijkt sprekend op de Rolls-Royce Cullinan, maar is wel een stuk goedkoper.

China haalt wel vaker zijn inspiratie voor nieuwe producten uit bestaande ontwerpen. Zo is er in het land zelfs een zogeheten Holland Village, waarin Nederland is nagebouwd met molens, bruggetjes en al. Ook in de autosector is het copy-pasten van bekende merken een beproefde methode. Autovisie was dit jaar op de Shanghai Autoshow en maakte een lijstje met de zes meest schaamteloze copy-cats.

Betaalbare Rolls-Royce Cullinan

Op de gigantische autobeurs in China vroeg Autovisie Zeekr-ontwerper Stefan Sielaff naar zijn kijk op de 9X, die al snel de bijnaam ‘Chinese Cullinan’ kreeg. Hij noemt hem liever ‘de betere Cullinan’. Een gedurfde uitspraak, zeker als je de Zeekr 9X naast de échte Rolls-Royce Cullinan zet.

Of-ie beter is, moet nog blijken. Hij is in ieder geval goedkoper. Het prijsverschil tussen de Chinese SUV en de Cullinan is fors, de Zeekr 9X is een stuk betaalbaarder. De startprijs van de Zeekr is namelijk 455.900 yuan, ongeveer 54.482 euro. Daar koop je in Nederland nog niet eens een Volkswagen Multivan voor. Voor een echte Rolls-Royce Cullinan moet je véél dieper in de buidel tasten. Met een vanafprijs van circa 540.000 euro is hij letterlijk tien keer zo duur.

De Zeekr 9X is een flinke plug-in hybride-SUV met een 2,0-liter viercilinder turbomotor die 275 pk levert. Deze is gekoppeld aan twee of drie elektromotoren, afhankelijk van de gekozen uitvoering. De versie met twee elektromotoren biedt een gecombineerd vermogen van 885 pk, terwijl de driemotorige maar liefst 1.381 pk levert. Daar kan die Cullinan dan weer niet aan tippen. Zelfs niet met zijn 6,75-liter twin-turbo V12.

SUV met veelbelovende specificaties

Kopers hebben de keuze uit accupakketen van 55 kWh en 70 kWh. De kleinere batterij maakt een elektrisch bereik tot 300 kilometer mogelijk, de grotere tot 380 kilometer. Uiteraard moet dit in de praktijk nog blijken. Daarnaast maakt een 900 volt-boordnet het opladen van twintig naar tachtig procent in slechts negen minuten mogelijk. Met deze specificaties onderscheidt de Zeekr 9X zich van andere SUV’s op de markt.

Het interieur van de Zeekr 9X is minder duidelijk op de Rolls-Royce Cullinan geïnspireerd. De Zeekr heeft naast een digitaal instrumentarium ook twee gigantische schermen naast het stuur die in het oog springen. Bij Cullinan is dat allemaal wat subtieler zijn weggewerkt.

Zeekr 9X in Europa?

Klinkt niet verkeerd, zo’n 9X voor nog geen 55 mille. Maar voor je halsoverkop met een zak geld naar de Zeekr-showroom in Amsterdam rent, weet dat die prijs geldt in China. In Europa zal-ie ongetwijfeld duurder worden. Dat is áls-ie überhaupt naar ons continent komt. Daar is nog niks over bekend.