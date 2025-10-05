Deel dit: Share App Mail Tweet

Pas op! Vlak over de grens neemt kan op boetes plots sterk toe

Bij onze zuiderburen in Vlaanderen is niet alles even goed geregeld. Daarbij denken we vaak aan de wegen, maar ook de flitspalen functioneren slecht. Volgens een overheidsplan moet daar verandering in komen.

De regering van Vlaanderen wil jaarlijks zo’n 50 miljoen euro extra inkomsten binnenhalen door verkeersboetes voortaan zelf te innen. Dat gebeurt nu nog via de federale overheid en daar heeft minister-president Matthias Diependaele (N-VA) kritiek op. Daarnaast moeten de flitspalen voortaan permanent gaan werken. Door technische problemen is dit nog niet het geval. België probeert al langer de verkeersveiligheid te bevorderen.

Slecht beheer

Op dit moment functioneren veel flitspalen en trajectcontroles in Vlaanderen slechts beperkt. Door verouderde servers en technische problemen bij het Agentschap Wegen en Verkeer en de Federale Overheidsdienst Justitie zijn sommige toestellen gedeeltelijk operationeel, staan helemaal uit of zijn kapot. Volgens de Vlaamse regering leidt dit ertoe dat er te weinig boetes worden geïnd. Daarnaast stelt de overheid dat de Vlaamse begroting inkomsten misloopt, omdat er te veel van het boetegeld naar federale instanties gaat.

Om dat te verhelpen heeft Vlaanderen plannen voor een eigen boeteplatform, beheerd door de Vlaamse Belastingdienst. Dit kost ongeveer 5 miljoen euro en moet ervoor zorgen dat alle camera’s voortdurend actief zijn en elke overtreding effectief tot een boete leidt.

Vlaamse bedrijven die boetes innen Naast de discussie tussen Vlaanderen en de federale overheid speelt ook de rol van private bedrijven mee. Het is daar gebruikelijk dat particuliere bedrijven de exploitatie van flitspalen voor hun rekening nemen. Zo is het bedrijf TaaS actief in vier gemeenten, waar zij voor elke boete 24 euro krijgen. Deze boetes zijn tussen de 53 en 164 euro, want alleen lage verkeersboetes worden in België via de gemeente geïnd. In sommige contracten staat zelfs dat er geen extra installaties, zoals drempels, binnen de trajectcontrole geplaatst mogen worden om bestuurders preventief af te remmen.

De extra inkomsten worden ingeschat op 50 miljoen euro per jaar. Deze investering moet zich dus op de korte termijn terugverdienen. Een deel daarvan gaat naar het Verkeersveiligheidsfonds, waarmee de Vlaamse regering de verkeersveiligheid verder wil verbeteren.

Inkomsten door flitspalen in Vlaanderen

Volgens Diependaele zorgt het nieuwe systeem voor een correctere en eerlijkere inning van boetes. De maatregel sluit aan bij de ambitie van Vlaanderen om tegen 2050 nul verkeersdoden te hebben.

De betrokken federale diensten reageren met verbazing. Zij stellen dat de modernisering van hun systemen al volop bezig is en wijzen erop dat een groot deel van de boete-opbrengsten in Vlaanderen nu al naar de Vlaamse overheid gaat. Bovendien kost de federale verwerking Vlaanderen momenteel nauwelijks iets, terwijl de opzet van een eigen Vlaams systeem voor flitspalen extra middelen vergt.