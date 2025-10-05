Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je bij de Renault 5 149 euro betaalt voor een rieten mand

We zijn fan van de nieuwe, volledig elektrische Renault 5. Hij ziet er leuk uit, rijdt uitstekend en heeft een mooi en gebruiksvriendelijk interieur. Maar wat doet die rieten mand daar?

Als je een Renault 5 samenstelt, zijn er vrij weinig opties om uit te kiezen, maar wel veel accessoires. Een fietsendrager bijvoorbeeld, maar ook verlichte dorpels, diverse stickers voor de schakelpook achter het stuur, verschillende dekseldesigns voor het centrale opbergvak én een rieten mand.

Een mand voor kinderspeelgoed?

Het ding kost 149 euro en wordt in het interieur vastgezet aan de middentunnel. Maar waar is-ie voor? Voor breiwerk? Voor kinderspeelgoed? Voor afval? Nee, voor een stokbrood. Of, zoals de Fransen zeggen, een baguette.

Kruimels in het Renault-interieur

We zijn er niet helemaal uit of de rieten mand nou echt nut heeft of vooral een gimmick is. Want hoeveel mensen gaan hem daadwerkelijk gebruiken om een brood in te steken. Wij zouden doodsbang zijn voor kruimels in ons smetteloze Renault-interieur.

Al kun je er natuurlijk ook bos bloemen in kwijt, of een opgerold stapeltje paperassen. En niet alleen in de Renault 5, maar ook in de kersverse Renault 4, waarin de rieten baguettehouder eveneens 149 euro kost.