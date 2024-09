Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo bizar veel kost inschrijving voor beroemde Gumball 3000 Rally

Over heel de wereld bestaan talloze toertochten waar je met je supercar aan mee kunt doen. De meest prestigieuze is ongetwijfeld de Gumball 3000 Rally. Een groots evenement waar enkel de superrijken aan mee kunnen doen, zo bewijst het krankzinnig hoge inschrijftarief.

De befaamde Gumball 3000 Rally is ontstaan in 1999, toen de Britse zakenman Maximillion Cooper voor het eerst een toerrit van 3.000 mijl (4.830 kilometer) organiseerde voor vijftig kennissen. De route begon in London en eindigde in het Italiaanse Rimini. Inspiratiebron waren films The Cannonball Run en The Gumball Rally die op hun beurt inspiratie haalden uit de illegale straatrace tussen de oost- en westkust van de Verenigde Staten. Het idee was simpel: overdag scheuren, ‘s avonds feesten en slapen in peperdure hotels.

Bekende deelnemers

In de jaren die volgden werd de Gumball 3000 Rally alsmaar populairder, mede dankzij de deelname van bekendheden zoals Lewis Hamilton, David Coulthard, Bam Margera, David Guetta, Snoop Dogg, Johnny Knoxville en David Hasselhoff.

De rally is dan ook niet voor iedereen. Allereerst is een bijzondere auto (bij voorkeur een super- of hypercar) een vereiste. Daarnaast moet je tegenwoordig uitgenodigd worden of een heel goede motivatie schrijven om deel te mogen nemen, zo vertelt autoracer en YouTuber Mark McCann die vorig jaar een plekje wist te bemachtigen.

Inschrijfkosten Gumball 3000 Rally

In een video laat hij zich nu uit over de kosten die verbonden zijn aan de extravagante toerrit. Alle honderd deelnemers betalen een gigantisch entreebedrag van maar liefst 60.000 Britse pond. Omgerekend komt dat neer op ruim 71.000 euro!

Voor dat bedrag krijg kun je een tot in de puntjes georganiseerde rally verwachten met chique diners en de duurste hotels. Verder zijn de evenementlocaties een grote kostenpot voor de organisatie. Voor de start van de Gumball 3000 Rally werd ooit Regent Street in London een dag afgezet. Dat zou omgerekend ruim 3,5 miljoen euro hebben gekost.

Afschrijving en peperdure verzekering

Toch blijft het daar niet bij. Mark McCann, die meedeed met zijn Lamborghini Aventador SVJ, legt uit dat ook afschrijving iets is om rekening mee te houden. Bij dergelijke supercars maakt het voor de restwaarde veel uit of er 10.000 kilometer of 25.000 kilometer op de teller staat. Even bijna 5.000 kilometer rijden met je bolide brengt dus flinke afschrijfkosten met zich mee.

Daarnaast was de verzekeringspremie niet mals. McCann vertelt in zijn video dat veel partijen dergelijke auto’s niet willen verzekeren voor de Gumball 3000 Rally. Om die reden biedt de organisatie ook zijn eigen verzekering aan. Kosten voor de meest uitgebreide dekking? Omgerekend 9.500 euro voor zes dagen! En dan te bedenken dat zijn Aventador SVJ bepaald niet bijzonder (en prijzig) is vergeleken met de Koenigseggs, Bugatti’s en Pagani’s die ook meerijden. Er komen dus extreme kosten kijken bij deze rally. Maar goed, daar zullen de meeste deelnemers niet van wakker liggen.