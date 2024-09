Deel dit: Share App Mail Tweet

Oei, stoer accelereren met Lamborghini Revuelto gaat flink fout

Tip van Flip: Wil je voor een horde filmende carspotters accelereren in je hagelnieuwe Lamborghini Revuelto? Zorg dan dat je de weg kent en weet waar de gigantische drempels liggen.

Een Braziliaanse Lamborghini Revuelto-eigenaar deed dat niet en daar ondervond hij direct de consequenties van.

Lamborghini Revuelto als opvallende supercar

Het gebeurde in de Braziliaanse stad São Paulo. In een grote stad blijft zo’n feloranje supercar natuurlijk niet onopgemerkt, zeker niet als je de 6,5-liter V12 ook nog luidkeels laat schreeuwen. De twaalfcilinder levert samen met de nodige elektrohulp ruim 1.000 pk. Genoeg om de 0 tot 100-sprint in slechts 2,5 seconden af te leggen. Maar ja, om dat nou midden in de stad uit te proberen…



De Lamborghini Revuelto-eigenaar accelereert flink en trapt dan plots hard op de rem, om vervolgens toch weer het gaspedaal op te zoeken. Dat laatste had hij beter niet kunnen doen, want hij zag een enorme vluchtheuvel compleet over het hoofd.

Gelanceerd over een drempel

Als gevolg wordt de Lamborghini Revuelto in zijn geheel de lucht in gelanceerd, om met een behoorlijke klap weer met het asfalt herenigd te worden. “Tja, dat is ook een manier om het onderstel te testen”, grapt iemand onder een van de twee video’s die nu over het internet circuleren. Het is niet bekend of er schade is gereden, maar met zo’n sprong kunnen we het ons goed voorstellen.