F1-team Red Bull ziet af van speciaal design om extra gewicht

Het Formule 1-team Red Bull van Max Verstappen ziet voor de komende grands prix in Singapore en de Verenigde Staten af van een door fans geïnspireerd speciaal design. Het team vreest dat de lak voor extra gewicht zorgt.

“Toen we aan de testfase van het nieuwe design begonnen, kwamen we erachter dat de lak die nodig is om de wagen met het design over te spuiten onvoorzien en onnodig gewicht toevoegt aan het ‘bodywork’ van de RB20”, maakte het team bekend.

Fans van het raceteam waren op sociale media uitgenodigd om met een speciaal design te komen voor de RB20, dat dan zou worden gebruikt in de races in Groot-Brittannië, Singapore en de Verenigde Staten. Volgens het magazine Autosport zou het gaan om een kilogram aan gewicht. Dat zou weer kunnen leiden tot 0,03 seconde tijdverlies per ronde.

Red Bull raakte na de door Oscar Piastri gewonnen Grote Prijs van Azerbeidzjan van afgelopen zondag de leiding in het WK voor constructeurs kwijt aan McLaren. In het WK voor coureurs heeft Verstappen nog een voorsprong van 59 punten op McLaren-coureur Lando Norris.

De Grote Prijs van Singapore is aanstaande zondag.

ANP