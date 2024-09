Deel dit: Share App Mail Tweet

Prinsjesdag 2024 – Hoe het kabinet elektrische rijders op kosten jaagt

Elektrische rijders profiteren nog tot eind 2025 van een MRB-vrijstelling, maar daarna moeten ze meer wegenbelasting betalen dan de bedoeling was, zo lezen we in de kabinetsplannen, die op Prinsjesdag 2024 werden gepresenteerd.

Per 1 januari 2026 moet voor elektrische auto’s motorrijtuigenbelasting betaald gaan worden. Om EV-rijders enigszins tegemoet te komen, beloofde het vorige kabinet om een gewichtscorrectie te hanteren van 40 procent. Dit omdat EV’s zwaarder zijn dan vergelijkbare auto’s met een verbrandingsmotor.

Prinsjesdag – Verlaging gewichtscorrectie

Op Prinsjesdag maakte het nieuwe kabinet echter bekend dat die gewichtscorrectie wordt verlaagd naar 25 procent. Dat betekent dat de motorrijtuigenbelasting straks wordt berekend over 75 procent van het wagengewicht, niet over 60 procent, zoals eerder het plan was.

Ook heeft het kabinet besloten dat er al in 2030 een einde komt aan de gewichtscorrectie. Oorspronkelijk zou dat in 2031 zijn. Noodzakelijk, zo lezen we in de plannen, aangezien ‘uit nieuwe cijfers blijkt dat de budgettaire derving fors hoger uitvalt dan eerder geraamd’.

Belangenorganisaties zijn woest

Belangenorganisaties, zoals de ANWB, Bovag en RAI Vereniging, zijn woest, vooral omdat de beloofde correctie van 40 procent al goedgekeurd was door de Eerste en Tweede Kamer. “De draai van het kabinet confronteert de consument nu met extra kosten. Dit tast het vertrouwen in de overheid aan.”

Kopers plug-in hybride duurder uit

Met extra kosten krijgen ook toekomstige plug-in hybridekopers te maken. Het kabinet gaat per 1 januari 2025 de speciale BPM-tabel voor PHEV’s, die sinds 2017 geldt, schrappen, omdat vanaf dan de Euro 6e-bis-regels ingaan.

Simpel gezegd: momenteel hebben alle stekkerhybrides op papier een gunstige CO2-uitstoot, wat de BPM laag houdt, maar straks wordt de CO2-uitstoot ‘realistischer’ berekend, met een hogere BPM tot gevolg.

Andere plannen Prinsjesdag 2024

Tot slot wordt er in de Prinsjesdagplannen ook gesproken over de maximumsnelheid (die op plekken waar dat mogelijk is naar 130 km/h gaat), de aanschafsubsidie voor nieuwe en gebruikte EV’s (die vervalt) en het feit dat gemeenten vanaf 2025 zero-emissiezones voor bestel- en vrachtauto’s mogen invoeren.