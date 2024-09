Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze goedkope Chinese EV is Europese concurrentie te slim af

Na de overname van Geely focust Smart zich niet meer op compacte stadsauto’s maar op ruime SUV’s. Hierdoor laat het in de Mercedes-showroom ruimte over voor nieuwkomer Dongfeng die met de Box de rest van het B-segment te slim af lijkt te zijn.

“One, two, three!”, de cameraman van Dongfeng telt af voordat hij op de rode knop drukt. Naast “nǐ hǎo” (hallo) en “zàijiàn” (tot ziens) zijn het de enige woorden die de Chinees en ik in ons gemeenschappelijke woordenboek hebben. Gelukkig zijn de drie cijfers in combinatie met de nodige gebarentaal genoeg om als eerste van Europa de Box op beeld te krijgen. Eigenlijk verlopen introducties van nieuwe merken nooit vlekkeloos. Zo ook de start van Dongfeng in Europa.

Dongfeng

Eerder dit jaar konden we al rijden met de Voyah Free. Inmiddels zijn er pas 10 exemplaren verkocht en ook het volgende model, de Courage, opereert als Tesla Model Y-concurrent in een lastig segment. Onder de naam Dongfeng biedt het merk goedkopere EV’s. De Box is de eerste op ons continent. Een wolkbreuk verpest het introductiefeestje, maar door deze tegenslag laat general manager Ma Lei zich niet tegenhouden.

In de stromende regen trekt hij het doek van de nieuwe Box die het volumemodel van de fabrikant in Europa moet worden en misschien wel het langverwachte startschot wordt voor de opmars van betaalbare Chinese EV’s.

De prijs van de Dongfeng Box

Als het prijsverschil groot genoeg is, dan hebben veel Europeanen ineens geen problemen meer met producten uit China. Opladers, telefoonhoesjes en kleding komen daarom met containers vol richting ons continent. Echt goedkoop zijn auto’s van Chinese fabrikanten in Europa tot op heden niet. De Box brengt hier verandering in. Met een vanafprijs van 22.400 euro is enkel nog de tevens in China geproduceerde Dacia Spring goedkoper. Dat Dongfeng beduidend meer biedt en niet te vergelijken is met de massa wegwerpproducten die uit het Verre Oosten komen, wordt al direct bij instappen duidelijk.

Het interieur van de Dongfeng Box doet volwassen aan en het materiaalgebruik is beter dan bij veel concurrenten. Zo is er gebruik gemaakt van kunstleren afwerking en mooie stiksels. De knoppen, schuiven en handvatten – alles voelt solide aan. Op de achterbank is voldoende ruimte en de kofferbak is met 326 liter (945 liter bij neergeklapte achterbank) goed voor het segment. Op iedere zitrij voelt het niet als een budget-auto. Voor 1.000 euro meerprijs is nu de Launch Edition te bestellen. Die versie beschikt zelfs over een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met stoelventilatie en stoelverwarming, 360-graden camera en 17 inch lichtmetalen wielen. Standaard is de Box al uitgerust met een digitaal klokkenpaneel, een groot 12,8 inch touchscreen, 15 inch wielen, sfeerverlichting en achteruitrijcamera.

Op een parkeerplaats aan de rand van Turijn zetten we de Dongfeng Box even stil. De beperkte informatie en taalbarrière maakt de zoektocht naar de exacte specificaties ingewikkeld. Totdat we in de uitschuiflade, die het dashboardkastje vervangt, bij toeval het goedkeuringsdocument van de Dongfeng vinden met daarop een interessant nummer. ‘750 kg’ staat er achter het maximaal geremde trekgewicht. Dit betekent dat hij prima een vouwwagen mag meenemn. De Nederlandse importeur wil de Box dan ook met optionele trekhaak leveren. Overigens is er ook te kamperen in de auto zelf. Door de hoofdsteunen van de voorstoelen te verwijderen kan er tot de achterbank een vlak bed gecreëerd worden. Een typisch Chinese functie die we eigenlijk nooit zien op Europese modellen.

Europese concurrentie moet bang zijn voor de Dongfeng Box

De verschillen tussen de Chinese Nammi en Europese Box zijn trouwens minimaal. De naam in de koplampen, achterop het infotainmentscherm en op de middentunnel van de testauto moet nog worden aangepast. Echter, wat rijden en specificaties betreft kiest Dongfeng ervoor om op ieder continent dezelfde auto te leveren. Het wijzigen van zaken kost immers geld, en laat het belangrijkste punt van de Box nou net zijn prijs-kwaliteitverhouding zijn. Maar er is meer nodig om de Nederlander uit de Citroën ë-C3, Fiat Panda en Hyundai Inster te houden, dat weten de Chinezen maar al te goed. Waar BYD Louwman heeft, zoekt Dongfeng het partnerschap bij Mercedes-dealer Gomes. Dit betekent dat de Dongfeng Box naast de Smart #1 in dezelfde showroom staat.

Hoewel beide auto’s van andere concerns niets met elkaar te maken hebben, lijkt de designtaal van het in- en exterieur overeen te komen. Hierdoor wordt het dus al snel het kleine Smart-alternatief waarmee de Geely-groep niet gekomen is. Om de Nederlander nog meer te overtuigen wordt er 8 jaar garantie op de accu en 5 jaar of 100.000 kilometer garantie op de complete auto geboden. Daarbij is de Box nu nog te bestellen waardoor hij nog in aanmerking komt voor de SEPP-subsidie.