Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Alpine A290 – dit kost de elektrische hot hatch

In de vorm van de Alpine A290 krijgt de nieuwe Renault 5 er een sportief broertje bij. Net zoals er een Alpine-versie was van de originele 5. Met een duik in de prijslijst maken we snel kennis.

De allereerste Renault 5 kende eind jaren ’70 en begin jaren ’80 een aantal sportieve Alpine-varianten. Wat dat betreft is de Alpine A290 helemaal historisch verantwoord. Weliswaar was Alpine bij het origineel de uitvoering en niet het merk, maar het idee blijft hetzelfde. Een ‘vijfje’, aangepakt door Alpine. We zijn heel benieuwd hoe de nieuwste versie rijdt, maar daarvoor moeten we nog even geduld hebben. Wel is de auto alvast te bestellen. Na eerder al de gewone 5 nemen we nu ook een duik in de prijslijst van de Alpine.

Motoren Alpine A290

De Alpine A290 is er in twee varianten als het om de aandrijflijn gaat. Het is keuze uit een elektromotor met 180 pk en 285 Nm en een met 220 pk en 300 Nm. Dat is goed voor een 0-100-tijd in respectievelijk 7,4 of 6,4 seconden en een top van 160 of 170 km/u. Beide varianten hebben voorwielaandrijving en een 52 kWh-batterij. De actieradius bedraagt 380 tot 364 km (WLTP), waarbij de hoogste waarde natuurlijk geldt voor de minst krachtige versie.

Uitrustingen Alpine A290

De Alpine A290 is leverbaar in vier uitrustingsniveaus: GT, GT Premium, GT Performance en GTS. Ja, en GTS Premiere Edition, maar dat tijdelijke model laten we voor het gemak even buiten beschouwing. De GT is al behoorlijk rijk uitgerust met onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, een sportonderstel, elektronische torque vectoring, stoffen bekleding (stuurwiel nappaleer), stoelverwarming voorin, deels elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, 10,3-inch digitaal instrumentarium, 10,1-inch centraal display en automatische airco.

Alpine Alpine Alpine Alpine

Alpine Alpine Alpine Alpine

De GT Premium breidt dat uit met onder meer verwarmde buitenspiegels, stuurverwarming, nappaleren bekleding, beide voorstoelen deels elektrisch verstelbaar, draadloze smartphone-oplader, een Davialeti-audiosysteem met Alpine Drive Sound. Een stap hoger biedt de GT Performance voornamelijk de krachtiger elektromotor, maar ook het Alpine Telemetrics Premium multimediasysteem. Hij heeft dan weer geen nappaleder of het uitgebreidere audiosysteem. Wil je al die zaken wel combineren met de krachtiger motor, dan heb je de GTS nodig.

Prijzen Alpine A290

Sportuitvoeringen kosten een stuk meer dan de basisversie en dat is in het elektrische tijdperk niet anders. Voor de Renault 5 betaal je minimaal 32.990 euro (versie vanaf 24.990 euro is in aantocht), voor de Alpina A290 zit je minstens op 38.800 euro. De GT Premium en GT Performance kosten met respectievelijk 42.000 en 41.800 euro ongeveer hetzelfde (ja, de Performance is nipt voordeliger) en voor de GTS zit je op 44.800 euro. Wij gaan voor de GT Performance: de krachtigste motor, maar extra uitrustingen hoeven van ons niet in een hot hatch.

Exterieuraankleding

Standaard wordt de Alpine A290 geleverd in het zwart. Voor 900 euro mag je kiezen uit grijs, wit en Alpine-blauw als alternatieven. Voor 1.400 euro (t.o.v. de basisprijs) worden die kleuren gecombineerd met een zwart dak.

De keuze voor de carrosseriekleur is wat ons betreft makkelijk: blauw. Hebben we de meerprijs over voor het zwarte dak? Vooruit dan maar, het maakt hem net wat meer ‘af’.

Alpine Alpine Alpine Alpine

Alpine Alpine Alpine Alpine

De keuze voor de carrosseriekleur is wat ons betreft makkelijk: blauw. Hebben we de meerprijs over voor het zwarte dak? Vooruit dan maar, het maakt hem net wat meer ‘af’.

Alpine Alpine Alpine

Alpine Alpine Alpine

Voor 500 euro kunnen we de standaard wielen omruilen voor eveneens 19-inch exemplaren met ‘snowflake’-design, geheel of deels met diamanteffect. Wij vinden de standaardwielen mooier.

Interieuraankleding

Voor de interieuraankleding valt niets te kiezen.

Pakketten en losse opties

De enige optiepakketten zijn het Pack Sfety (500 euro) en het Pack Driving (850 euro) met extra ‘rijassistenten’, maar die wil je natuurlijk juist zo min mogelijk in een auto zoals dit. Losse opties voor het interieur zijn nog stuurverwarming (200 euro), draadloze smartphone-oplader plus extra USB-aansluitingen (150 euro) en het eerder genoemde Diavelet-audiosysteem (900 euro). Tja, als we dat wilden hadden we wel de GTS besteld.

Er duiken toch nog wel wat personalisatiezaken op. Voor 400 euro willen we de standaard rode remklauwen van de Alpine A290 wel vervangen door blauw. Blauwe naafdoppen (100 euro) voor de wielen hoeven dan weer niet zo, maar we willen wel een blauwe dakrand (100 euro). Een Frans vlaggetje op de C-stijl (ook 100 euro) hoeft dan weer niet. Als optie zonder meerprijs zou je nog de typeaanduiding kunnen weglaten. Tot slot brengen we voor 100 euro nog wat kleur in het interieur door te kiezen voor een blauw logo op het stuurwiel.

Er is ook nog een (kort) lijstje met accessoires. Voor 864 euro kan je de Alpine bijvoorbeeld van een trekhaak voorzien en er is zelfs een fietsendrager (541 euro) om daar op te monteren.

‘Onze’ Alpine A290

Doen we allemaal niets mee, waarmee onze Alpine A290 aan het einde van de rit door de configurator 43.800 euro kost. In de huidige automarkt valt dat op zich nog mee voor een hot hatchback, waarbij we er maar even van uitgaan dat hij net zo leuk rijdt als dat hij eruit ziet. Daarvoor echter nog even geduld, maar zodra we met de A290 hebben gereden lees je dat natuurlijk op onze website en in het magazine.

Alpine Alpine Alpine Alpine Alpine Alpine