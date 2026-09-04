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Zelfrijdende auto uit Pakistan heeft lovende reporter aan boord, ramt vervolgens politieauto

Pakistan is bepaald niet top-of-mind wanneer je aan de koplopers van de auto-industrie denkt. Afgaande op deze video van een Pakistaanse ‘zelfrijdende auto’ zal dat voorlopig ook nog wel even zo blijven.

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De Pakistaanse journalist Muhammad Aalijah gaat viraal met een video waarin hij een auto zonder bestuurder test in Islamabad. Het is een project van een de jonge software engineer Ehsan Zafar. Helaas ging de test van afgelopen weekend niet helemaal zoals gepland.

Zelfrijdende auto ramt politie

Volledig autonoom rijden (wat vrijwel geen enkele auto écht kan) doet de auto overigens niet. Zafar heeft een Suzuki Alto uitgerust met camera’s op het dak en nu is de auto volgens hem via het internet en satellieten te besturen. Dat is ook precies waar het mis ging.

Tegen lokale media vertelde Aalijah natijd dat de verbinding verbrak en de Suzuki vervolgens ongecontroleerd tegen een geparkeerde politieauto langs de kant van de weg knalde. Een paniekerige ruk aan de handrem mocht niet meer baten. Ironisch genoeg gebeurde dat precies op het moment dat de reporter aan boord stelt dat er beslist geen gebrek aan talent is in Pakistan.

Waarschuwen

Aalijah publiceerde de video naar eigen zeggen niet om Zafar te generen, maar als waarschuwing. “Als dezelfde situatie zich op een drukke weg had voorgedaan, hadden de gevolgen veel erger kunnen zijn.”

Gelukkig liep het met een sisser af. Zelfs de zelfrijdende auto van Zafar is er betrekkelijk goed van afgekomen. In een post op sociale media deelde hij een foto van zijn auto na het incident. “Zoals je ziet, heeft de auto geen ernstige schade opgelopen. Alleen de bumper was beschadigd en is vervangen.”