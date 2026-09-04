Remco Slump
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Seat lijkt nu echt te verdwijnen; Volkswagen-top neemt deze week besluit over toekomst

Dit is het daadwerkelijke verbruik van de Seat Ibiza
(Afbeelding: Martijn Bravenboer)

De geruchten gaan al jaren; Volkswagen zou stoppen met Seat als automerk. Maar nu lijkt het er toch echt van te komen, als onderdeel van ingrijpende reorganisatieplannen.

De positie van Seat binnen Volkswagen is raar. Het merk wordt op autoshows, zoals de IAA in München, vrijwel doodgezwegen en heeft als enige in de groep geen elektrische auto’s in het leveringsprogramma. Daarbij is de nieuwste Seat, de Leon, al zes jaar oud.

Deze week besluit over Seat

Kortom, het is al langere tijd duidelijk dat Volkswagen geen duidelijke plannen heeft met Seat. Dus komt het niet echt als een verrassing dat Duitse media melden dat het merk mogelijk op het hakblok ligt. Naar verluidt neemt het Volkswagen-bestuur er deze week een besluit over.

Vijftig tinten grijs! Waarom Cupra weigert om zijn auto’s in vrolijke kleuren te leveren

Volgens het zakenblad Wirtschafswoche, dat over interne informatie zegt te beschikken, is het eind 2029 over en uit voor Seat. In plaats daarvan richt Volkswagen zich op het zustermerk Cupra, waarop het in de afgelopen jaren alle energie heeft gericht.

Cupra streeft Seat voorbij

Het ‘sportieve’ Cupra is Seat voorbijgestreefd, met 170.100 afgeleverde auto’s in de eerste helft van 2026, tegenover net geen 130.000 voor Seat. Uit Volkswagen-documenten zou blijken dat het voortzetten van het Spaanse merk op deze manier te duur is.

Sluiting Volkswagen-fabrieken

In Wolfsburg wordt deze week over meer gesproken dan de toekomst van Seat alleen. Volkswagen-CEO Oliver Blume zei dat het sluiten van fabrieken voorlopig niet aan de orde is, maar nu lijkt de toekomst van productielocaties in Emden, Hannover, Neckarsulm en Zwickau toch onzeker te zijn.

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Remco Slump
Geschreven door Remco Slump

Heintje Davids van Autovisie. Begon in 2005 als stagiair en kwam terug in 2007, 2013 én 2022. Rijdt een BMW-motor, maar zou liever een 850CSi hebben.

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