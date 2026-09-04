Deel dit: Share App Mail Tweet

Seat lijkt nu echt te verdwijnen; Volkswagen-top neemt deze week besluit over toekomst

De geruchten gaan al jaren; Volkswagen zou stoppen met Seat als automerk. Maar nu lijkt het er toch echt van te komen, als onderdeel van ingrijpende reorganisatieplannen.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

De positie van Seat binnen Volkswagen is raar. Het merk wordt op autoshows, zoals de IAA in München, vrijwel doodgezwegen en heeft als enige in de groep geen elektrische auto’s in het leveringsprogramma. Daarbij is de nieuwste Seat, de Leon, al zes jaar oud.

Deze week besluit over Seat

Kortom, het is al langere tijd duidelijk dat Volkswagen geen duidelijke plannen heeft met Seat. Dus komt het niet echt als een verrassing dat Duitse media melden dat het merk mogelijk op het hakblok ligt. Naar verluidt neemt het Volkswagen-bestuur er deze week een besluit over.

Volgens het zakenblad Wirtschafswoche, dat over interne informatie zegt te beschikken, is het eind 2029 over en uit voor Seat. In plaats daarvan richt Volkswagen zich op het zustermerk Cupra, waarop het in de afgelopen jaren alle energie heeft gericht.

Cupra streeft Seat voorbij

Het ‘sportieve’ Cupra is Seat voorbijgestreefd, met 170.100 afgeleverde auto’s in de eerste helft van 2026, tegenover net geen 130.000 voor Seat. Uit Volkswagen-documenten zou blijken dat het voortzetten van het Spaanse merk op deze manier te duur is.

Sluiting Volkswagen-fabrieken

In Wolfsburg wordt deze week over meer gesproken dan de toekomst van Seat alleen. Volkswagen-CEO Oliver Blume zei dat het sluiten van fabrieken voorlopig niet aan de orde is, maar nu lijkt de toekomst van productielocaties in Emden, Hannover, Neckarsulm en Zwickau toch onzeker te zijn.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.