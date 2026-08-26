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Ontslagen bij Volkswagen: personeel trakteert topman op boegeroep, fluitconcert en leuzen

Topman Oliver Blume van Volkswagen blijft vaag over hoeveel ontslagen er zullen vallen bij zijn concern. Hij heeft gisteren het personeel ingelicht over de omvangrijke reorganisatieplannen van zijn concern en werd daarbij getrakteerd op gefluit, boegeroep en boze leuzen.

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Nou bracht Blume het slechte nieuws ook niet bijzonder handig. Hij zei: “Ons plan voor de toekomst is de grootste transformatie in de geschiedenis van ons bedrijf. Om dit klaar te kunnen spelen, moet iedereen nú de schouders eronder zetten.”

Nog geen sprake van fabriekssluitingen

Tja, dat is makkelijk praten met je miljoenensalaris. Helemaal omdat je op het punt staat circa 100.000 mensen te ontslaan. We snappen dat de boodschap van ‘schouders eronder’ even niet aankomt bij het boze personeel.

“Ons doel is om in het komende jaar voor alle locaties tot haalbare vooruitzichten te komen”, zei Blume. Dat zou je ook kunnen lezen als: ‘voor sommige locaties zijn die er niet, dus gaan ze dicht’. Maar Blume benadrukt dat het sluiten van fabrieken alleen wordt overwogen als het echt niet meer anders kan.

De reorganisatieplannen van Blume moeten nog door de personeelsraad, de aandeelhouders en de deelstaat Nedersaksen worden goedgekeurd. De verwachting is dat dat niet zonder slag of stoot gaat gebeuren, want het personeel is woest, zo bleek tijdens de meeting gisteren.

Helft ontslagen bij Volkswagen in Duitsland

Volgens Blume gaan de helft van de ontslagen in Duitsland vallen en de andere helft daarbuiten. Hij noemt geen aantallen. Volgens hem moet er gesneden worden in het personeelsbestand, omdat de kosten die Volkswagen maakt 30 procent hoger zijn dan bij vergelijkbare bedrijven

Blume wil gedwongen ontslagen voorkomen. Er komt een vervroegde pensioenregeling en een regeling voor mensen die vrijwillig willen vertrekken. Verder laat Volkswagen het afhangen van natuurlijk verloop en een gedeeltelijke vacaturestop.

De vakbonden hebben al aangekondigd zich te zullen verzetten tegen de plannen van Blume, mogelijk zelfs met stakingen. Blume heeft gisteren een meeting gehad met personeel en heeft er in de komende dagen nog acht.

Situatie bij Volkswagen is meer dan kritiek

Volgens hem zit de wereldwijde auto-industrie in een megacrisis. De situatie bij Volkswagen noemt hij ‘meer dan kritiek‘. Het concern heeft last van hoge kosten, tegenvallende verkopen, importheffingen en de toenemende Chinese concurrentie, met name op de enorme Chinese markt.

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