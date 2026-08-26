Poolse politie krijgt 100 BMW M340i’s: EU betaalt 10,3 miljoen euro!
Om wegpiraten in snelle auto’s bij te kunnen houden, heb je zelf ook voldoende pk’s nodig. De Poolse verkeerspolitie krijgt daarom een nieuw speeltje: de BMW M340i xDrive. En niet één, maar honderd stuks.
In Nederland heeft de politie overigens ook behoorlijk snelle auto’s. Hier werd de Audi A6 ingeruild voor een dikke Mercedes.
Poolse politie krijgt 100 BMW M340i’s
In Polen kiezen ze niet voor een diesel, maar voor een heerlijke 3,0-liter zescilinder op benzine. De B58-motor krijgt hulp van een 48V-mildhybridesysteem en samen zijn ze goed voor 392 pk en 540 Nm koppel. Via een achttrapsautomaat van ZF wordt het vermogen naar het xDrive-systeem gestuurd. Op de achteras zit bovendien een sperdifferentieel.
Vanuit stilstand zit de M340i in 4,3 seconden op 100 km/h. Voor de politie niet geheel onbelangrijk: de topsnelheid is standaard begrensd op 250 km/h. Het is niet bekend of de Poolse autoriteiten die begrenzer hebben laten verwijderen.
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De eerste 44 auto’s zijn inmiddels overgedragen. De overige 56 volgen later en worden verdeeld over verkeerspolitie-eenheden door heel Polen.
De EU betaalt 10,3 miljoen euro
De honderd uitgeruste politieauto’s kosten omgerekend ongeveer 7,5 miljoen euro. Het volledige veiligheidsproject heeft echter een waarde van zo’n 12,7 miljoen euro. Daarvoor krijgt de politie ook honderd lasermeters en andere gadget en trainingen.
Waarom de EU daaraan meebetaalt? De aankoop valt onder FEnIKS, een Europees programma waarin ook geld is vrijgemaakt voor wegen en verkeersveiligheid. Voertuigen en apparatuur voor verkeerscontroles komen daarbij expliciet voor subsidie in aanmerking. Van het totale projectbedrag betaalt de EU ongeveer 10,3 miljoen euro. Polen legt de resterende 2,4 miljoen euro zelf bij.
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