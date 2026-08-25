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Tot wel 140.000 ontslagen! Vakbonden bang voor nóg meer ellende bij Volkswagen

Volkswagen is van plan om in de komende jaren zo’n 100.000 banen te schrappen. Maar de vakbonden zijn bang dat dat er veel meer zullen worden.

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Voor medewerkers van Volkswagen is dit de week van de waarheid. Ze worden door het management op de hoogte gesteld van de reorganisatieplannen van hun werkgever. En die zijn niet mals. Volkswagen wil bijvoorbeeld het aantal modellen in zijn leveringsprogramma flink terugschroeven.

Fabrieken dicht en meer ontslagen

Dat zou onder meer betekenen dat er een aantal fabrieken dicht moeten. Volkswagen heeft daar zelf nog geen uitspraken over gedaan, maar de vakbonden vrezen dat er in Duitsland vier productielocaties dicht moeten.

Daarbij denken ze dat het banenverlies in de komende jaren een stuk groter zal zijn dan de 100.000 waar Volkswagen het zelf over heeft. De bonden gaan ervan uit dat dat aantal eerder op ongeveer 140.000 uit zal komen.

Fel verzet gepland van vakbonden

Bij Volkswagen kunnen ze de borst nat maken, want de vakbonden hebben al aangekondigd fel verzet te zullen bieden tegen de geplande ontslagen. IG Metall, de grootste vakbond van Duitsland én de wereld, sluit zelfs stakingen niet uit.

Volkswagen zit in megacrisis

Net als andere Duitse fabrikanten heeft Volkswagen last van hoge kosten, Amerikaanse importheffingen, een tegenvallende vraag en de toenemende concurrentie van Chinese merken, met name op de enorme Chinese markt.

“De wereldwijde auto-industrie zit in een megacrisis”, zei topman Oliver Blume deze week in een interview met Bild am Sonntag. “Volkswagen zit er middenin. De komende weken worden cruciaal: we moeten allemaal onze schouders eronder zetten. We starten met de grootste reorganisatie ooit.”

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