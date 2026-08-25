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Verstappen gaat kartrace tegen honderd tegenstanders aan

Max Verstappen (28) gaat op 16 september op het circuit van Silverstone tegen honderd tegenstanders een kartrace aan. Dat heeft Red Bull Racing in een persbericht bekendgemaakt. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen keert daarmee voor even terug naar zijn raceroots. Verstappen begon op zijn vierde in een kart.

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Verstappen, die onlangs zijn contract bij Red Bull verlengde tot eind 2030, gaat volgende maand proberen honderd coureurs in te halen tijdens de zogenaamde ‘Max vs 100’. Verstappen begint achteraan en hoopt als eerste te eindigen in een van de grootste kartraces ooit.

Volgens Verstappen heeft hij in de kart zijn basisvaardigheden geleerd zoals starten, verdedigen en inhalen. “Ik heb natuurlijk een groot deel van mijn leven gekart, dus het is altijd leuk om weer terug te keren. Het draait allemaal om het aanvoelen van de grip van de kart. Ik heb zoveel jaren gekart dat het gevoel heel natuurlijk weer terugkomt. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe de chaos zich voor mijn ogen voltrekt.”

ANP