PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou
“Volkswagen heeft zelf in China zitten slapen”
Dat Duitsland al jaren geen voortrekkersrol meer speelt, is bekend. Digitalisering is een onbegrepen woord, vraag in een winkel of je met de pinpas kunt betalen, dan krijg je afkeurende blikken (of narrige opmerkingen) en er rijdt geen trein op tijd – Deutsche Bahn scoort een punctualiteit van 59% tegen 94% voor de NS. Maar toen Volkswagen een paar weken geleden meldde vier fabrieken te willen sluiten en de werkgelegenheid met 100.000(!) arbeidsplaatsen af te bouwen, waren de rapen gaar.
Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in.
Vanaf € 7,92 € 4,99/maandAbonneer nuBetaal eenvoudig via
Lees ook:
- Deze occasion is een brute SUV, maar kun je met de huidige dieselprijzen beter laten staan
- Volkswagen Polo van zijn troon gestoten: deze occasion willen Nederlanders nu hebben
- Deze occasion wil je: er zijn maar 250 exemplaren van deze Volkswagen-hot hatch gemaakt
- Volkswagen komt eindelijk met ID.Buzz camper naar Nederland (2.790 euro)