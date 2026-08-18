“Volkswagen heeft zelf in China zitten slapen”

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Dat Duitsland al jaren geen voortrekkersrol meer speelt, is bekend. Digitalisering is een onbegrepen woord, vraag in een winkel of je met de pinpas kunt betalen, dan krijg je afkeurende blikken (of narrige opmerkingen) en er rijdt geen trein op tijd – Deutsche Bahn scoort een punctualiteit van 59% tegen 94% voor de NS. Maar toen Volkswagen een paar weken geleden meldde vier fabrieken te willen sluiten en de werkgelegenheid met 100.000(!) arbeidsplaatsen af te bouwen, waren de rapen gaar.

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