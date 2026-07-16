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Amerikaanse RDW waarschuwt bedrijven achter zelfrijdende auto’s: ‘Los dit probleem op, of anders…’

Zijn volledig zelfrijdende auto’s de toekomst? Waarschijnlijk. Maar in het heden zorgen ze met enige regelmaat voor (potentieel gevaarlijke) problemen. Daarom is de Amerikaanse RDW woest.

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De organisatie heeft de bedrijven achter zelfrijdende auto’s, zoals Waymo en Tesla, daarom een duidelijke brief gestuurd. Ze moeten zich nu direct richten op het oplossen van de problemen die er zijn. De NHTSA geeft de ondernemingen een maand de tijd om met een fix te komen.

Autonome taxi’s van Waymo in Amerikaanse steden

Even voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om Tesla’s met Full Self-Driving Supervised, want dat zijn officieel geen zelfrijdende auto’s. Waar de NHTSA geïrriteerd over is, zijn de autonome taxi’s die in een aantal Amerikaanse steden rondrijden.

Tesla heeft er een aantal, maar de meeste zijn van Waymo. En die schudden de boel af en toe flink op. Ze rijden door rood, tegen het verkeer in, negeren wegafsluitingen, komen vast te zitten op tramrails, botsen bijna tegen fietsers en voetgangers aan en vallen soms gewoon stil.

Zelfrijdende auto’s zitten hulpdiensten in de weg

Daarbij blijken de auto’s van Waymo hulpdiensten nogal eens in de weg te zitten, zoals ambulances, de brandweer en de politie. De NHTSA noemt dat onacceptabel. Waymo wuift de problemen weg als ‘minor software issues’, maar is NHTSA-baas Jonathan Morrison het niet mee eens.

“Als een autonome auto de weg blokkeert voor een hulpvoertuig dan is dat geen ‘minor software issue'”, zegt hij. “Een menselijke bestuurder zou daar een fikse boete voor krijgen en mogelijk zelfs een korte gevangenisstraf.”

Regelmatig incidenten met Waymo-voertuigen

Morrison noemt in zijn brief geen namen, maar het is duidelijk dat hij met name Waymo aanspreekt. De taxi’s van het bedrijf komen regelmatig negatief in het nieuws. Zo vielen in december alle Waymo’s stil, toen er in San Franciso een stroomstoring was en de internetverbinding met de taxi’s wegviel.

In maart was er een ‘mass shooting’ in Austin, Texas. Ambulances die onderweg waren naar het incident, konden niet doorrijden, omdat een Waymo de weg blokkeerde. Een politieagent moest contact opnemen met de helpdesk van de taxiservice, die vervolgens het voertuig uit de weg reed.

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