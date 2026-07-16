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Duits design dat nog niet oud oogt: deze occasion voelt een stuk jonger dan hij eigenlijk is

De tweede generatie Audi A3 combineert een hoogwaardige afwerking met volwassen rijeigenschappen. Bovendien werd hij geleverd met een groot aantal motoren en carrosserievarianten, waardoor er voor vrijwel iedere rijder wel een passende occasion bestaat.

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Door zijn tijdloze vormgeving en grotendeels goede afwerking lijkt de Audi A3 een jongere occasion dan hij is. Toch zitten we inmiddels alweer twee generaties verder, bij de vierde generatie (8Y). Toen deze versie net op de markt kwam hebben we hem getest tegen de BMW 1-serie.

Voor ieder wat wils: de Audi A3

Deze tweede Audi A3 verscheen in 2003 en kreeg verschillende benzine- en dieselmotoren. De populairste benzineversies zijn de 1.6, 1.4 TFSI en 1.8 TFSI, terwijl de 1.9 TDI en 2.0 TDI jarenlang favoriet waren onder veelrijders. De motoren leveren afhankelijk van de uitvoering tussen de 102 en 250 pk. Vooral de atmosferische 1.6 en de 1.9 TDI staan bekend als betrouwbare keuzes, terwijl de TFSI-motoren meer rijplezier geven. Meestal vind je occasions met voorwielaandrijving, maar er zijn ook zeker exemplaren met de quattro-vierwielaandrijving te vinden.

De Audi A3 deelt zijn basis met de vijfde Volkswagen Golf, maar kreeg een eigen afstemming. Het onderstel biedt een prettige balans tussen comfort en sportiviteit en de auto voelt ook op hogere snelheden stabiel aan. Zijn besturing is precies en het interieur maakt, dankzij de nette materialen en degelijke afwerking, nog altijd een verzorgde indruk. Daarmee voelt de occasion zelfs naar moderne maatstaven verrassend volwassen aan. Verder verschillen de rijeigenschappen per uitvoering, omdat de krachtigere motoren beschikken over een geavanceerdere achterwielophanging dan de eenvoudigere versies.

Dit kost een occasion

Al met al is de tweede generatie Audi A3 nog altijd een aantrekkelijke occasion. Het aanbod is met 417 stuks groot en er is voor vrijwel ieder budget een geschikt exemplaar te vinden. Prijzen beginnen bij 749 euro en lopen door tot 31.497 euro. Wij kozen deze zilvergrijze A3 uit 2012, met 166.416 kilometer op de teller, uit het Gelderse Groenlo. Hij is niet de snelste of meest luxueuze uitvoering, maar is zeker een goede deal voor zijn prijs. Voor 10.950 euro krijg je namelijk een Ambition-uitvoering, met de wat sterkere 2,0-liter turbomotor. Dat betekent dat hij 200 pk heeft en verder beschikt hij over een sportiever S line-pakket.

Dit zijn de pijnpunten van een Audi A3 als occasion

Wie een Audi A3 zoekt, staat voor een keuze: kies je voor de minder spannende FSI-motoren die betrouwbaarder zijn of de krachtigere TFSI-turbomotoren met meer kwaaltjes? Wat de keuze ook wordt, een inspectie voor aankoop is altijd aan te raden. Controleer verder bij een testrit of de transmissie kraakt of trilt, want dit is vaak een teken van slijtage. Vervanging of revisie is een kostbare ingreep. Verder staat er momenteel ook een terugroepactie voor deze occasions bij de RDW open: “Bij de bestuurdersairbag bestaat de mogelijkheid dat het drijfgas verslechtert door hoge luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen. Bij activatie van de airbag door een ongeval kunnen delen van de airbag losraken en de inzittenden verwonden.” Meer aandachtspunten van deze auto kun je in de koopwijzer vinden.