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Aston Martin mag zijn V12 blijven gebruiken, als het er maar niet te veel van verkoopt

Een kleine overwinning voor Aston Martin. Het merk mag zijn bekende V12 sowieso tot en met 2035 blijven gebruiken. Er is echter één maar…

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“We hebben onze twaalfcilinder zo aangepast dat-ie aan Europese en Amerikaanse regels voldoet”, aldus Aston Martin-topman Adrian Hallmark tegen Auto Express. “Als we onze V12-verkopen onder de duizend stuks per jaar houden, dan zitten we sowieso tot 2035 goed.”

Aston Martin Vanquish met twinturbo-V12

Met andere woorden: Aston Martin kan de Vanquish gewoon blijven bouwen, plus een reeks gelimiteerde modellen hier en daar.

De Vanquish is momenteel het enige model met V12. Zijn 5,2-liter twinturbomotor levert 835 pk en 1.000 Nm. Het blok ligt ook in de gelimiteerde Valour en Valiant, die al zijn uitverkocht.

Voorlopig geen elektrische modellen

Overigens zou Aston Martin oorspronkelijk een aantal elektrische modellen introduceren, maar daar is de fabrikant heel snel van teruggekomen. Klanten hebben duidelijk aangegeven dat ze niet zitten te wachten op een EV uit Gaydon.

Meer aandacht voor kleine series

Autovisie was daar deze week, op het hoofdkantoor van Aston Martin, en kreeg van designers te horen dat ze nu onder meer werken aan de volgende generatie DBX. Overigens krijgen we zeer binnenkort een exclusieve GT van Aston Martin te zien, die in een beperkte oplage verkocht gaat worden.

Onder leiding van Adrian Hallmark gaat het bedrijf zich meer richten op kleine series en individualisatie, want daar vragen klanten naar en valt veel geld mee te verdienen. Vanaf nu kunnen we om de twee jaar een gelimiteerde Aston verwachten, zo kregen we te horen.

Om het jaar is te snel achter elkaar, vindt het merk, en één keer in de vijf jaar is voor veeleisende klanten te weinig. Die worden ongeduldig als er niet regelmatig iets nieuws gepresenteerd wordt, vertelde een woordvoerder van Aston Martin ons.

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