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Gebruikte elektrische auto voor bodemprijzen: deze occasion rijdt fijn, maar heeft één groot nadeel

Nieuwe elektrische auto’s zijn vaak duur, maar op de tweedehandsmarkt zijn inmiddels voor lage prijzen interessante opties te vinden. Voor een paar duizend euro koop je al een Mitsubishi i-MiEV als occasion, maar dat heeft wel een reden.

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De Mitsubishi i-MiEV was in 2009 de eerste volledig elektrische productieauto van Mitsubishi. Deze compacte vijfdeurs-occasion is gebaseerd op de Japanse Mitsubishi i en werd in Europa vanaf 2010 verkocht. Het model verscheen bovendien vrijwel identiek als de Citroën C-Zero en Peugeot iOn, die dezelfde techniek delen.

Kleine EV, groot idee: de Mitsubishi i-MiEV

Hoewel de Mitsubishi i-MiEV er tegenwoordig ouderwets uitziet, was de techniek destijds behoorlijk vooruitstrevend. Zijn elektromotor leverde 67 pk en 180 Nm en dreef de achterwielen aan. Snelheid is bij deze occasion minder belangrijk dan zijn kleine formaat. Hij is namelijk slechts 3,47 meter lang en 1,47 meter breed, maar biedt plaats aan vier personen. Het accupakket ligt onder de vloer, waardoor het zwaartepunt laag blijft. Wel is de bagageruimte met 166 liter beperkt.

De actieradius vormt het grootste aandachtspunt bij deze occasion. Volgens de oude NEDC-meting kwam de Mitsubishi i-MiEV maximaal 150 kilometer ver. In de praktijk ligt de actieradius lager. Kou, verwarming en airconditioning hebben bovendien direct invloed op het bereik. Daarnaast duurt het ongeveer acht tot negen uur om het 16 kWh-accupakket via een normaal stopcontact op te laden. Aan een snellader duurt het ongeveer een half uur om de accu van 10 naar 80 procent te laden.

Aandachtspunten van een Mitsubishi i-MiEV

Over het algemeen is de Mitsubishi i-MiEV een betrouwbare occasion, maar laat de conditie van de accu controleren voor aankoop. Daarnaast staat er bij de RDW nog een terugroepactie voor het model geregistreerd: “De vacuümpomp van de rembekrachtiger kan defect raken. Afhankelijk van het bouwjaar kan de oorzaak het relais, de pomp en/of de software de oorzaak zijn. Uitval van de rembekrachtiger kan het gevolg zijn. Hierdoor kan het rempedaal hard aanvoelen, en de remafstand groter kan worden.” Meer aandachtspunten vind je in onze koopwijzer.

Dit zijn de prijzen van occasions

Er staan momenteel vier Mitsubishi i-MiEV’s te koop voor 2.443 tot 3.999 euro. Wij kozen het duurste exemplaar, omdat het de laagste tellerstand heeft. Deze blauwe auto uit 2011 heeft 71.412 kilometer op de teller en wordt aangeboden in Eindhoven.