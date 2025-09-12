Deel dit: Share App Mail Tweet

Xiaomi SU7 (Ultra) nu in Europa te koop: hij is opvallend goedkoop

De Xiaomi SU7 is in China niet aan te slepen en zal ook in Europa worden verkocht. Voor het merk de eerste auto’s naar ons continent brengt, worden ze al aangeboden in Duitsland.

Het Chinese techbedrijf wil in 2027 de auto’s buiten China introduceren. Hoewel de modellen nog niet officieel in Europa zijn, stond er onopvallend toch een YU7 op de IAA in München die we voor het eerst op video vastlegde.

Import

In Europa en Nederland kun je auto’s rijden die nooit hier geleverd zijn door dealerbedrijven. Dit importproces kun je zelf doen, maar ook uitbesteden. Sterker nog, er zijn zelfs Chinese webshops waarop je gewoon een auto kunt bestellen.

Xiaomi SU7 Ultra in Europa

Een van die importbedrijven is gevestigd in het Duitse München. Zij bieden Xiaomi SU7’s aan. De auto’s hebben amper gereden en komen uit 2024 of 2025.

De opvallendste is de Xiaomi SU7 Ultra. Dit is namelijk de snelste auto van het merk met 1.548 pk en 1.770 Nm aan koppel. Hij sprint van 0 naar 100 km/h in 1,98 seconden. De topsnelheid bedraagt 350 km/h.

Prijs

Wat het meest opvalt is de prijs van de auto. Hij heeft 6.200 kilometer op de teller staan en kost net geen 100.000 euro. Nieuw worden de Ultra’s in China verkocht voor omgerekend iets meer dan 105.000 euro. Beide prijzen zijn overigens extreem laag voor een auto met dit vermogen.

Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24) Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24) Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24) Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24) Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24) Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24) Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24)

Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24) Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24) Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24) Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24) Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24) Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24) Xiaomi SU7 Ultra. (Afbeelding: AutoScout24)

Naast de Ultra wordt ook een Max aangeboden met 674 pk, 800 Nm koppel en vierwielaandrijvijng. Deze kost bij de aanbieder 65.000 euro met 830 kilometer op de teller.

Hoewel leuk dit ook lijkt, de auto moet natuurlijk nog op Nederlands kenteken gezet worden met bijbehorende kosten. Daarbij kun je in geval van problemen niet even naar de Xiaomi-dealer. Tenminste, nog niet. Het zal minimaal nog twee jaar duren voor het merk in Nederland verschijnt. Toch deden we bij Autovisie al een rijtest met de sedan.