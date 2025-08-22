Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto kopen op Chinese webshop: is het goedkoper dan bij dealer?

Als je een nieuwe auto wil, ga je naar de dealer. In geval van een occasion kijk je op een van de bekende verkoopplatformen. Is het aanbod niet toereikend dan ga je over de grens kijk in bijvoorbeeld Duitsland. Maar wist je dat je nu een goedkope elektrische auto bij een Chinese webshop kunt bestellen met typegoedkeuring?

In principe kun je uit ieder land in de wereld een auto importeren. Zo komt het vaker voor dat liefhebbers exclusieve auto’s van ver halen. Zo kwam deze Alpina B3 uit Japan. Echter, vaker gaat het om specifieke modellen of uitvoeringen die hier niet geleverd worden.

Er worden veel auto’s naar Nederland geïmporteerd

Er zijn zelfs complete bedrijven die Amerikaans pick-ups naar Nederland halen. Er is heel veel mogelijk, als je maar wil betalen. Want hoewel auto’s in het buitenland een stuk goedkoper kunnen zijn, kost importeren geld. Er werden afgelopen jaar voor het eerst meer auto’s naar Nederland geïmporteerd dan uit ons land geëxporteerd.

Er is nu een Chinees platform genaamd EV Marketplace dat aangeeft goedkope en duurdere Chinese elektrische auto’s aan Europese klanten te leveren. Zo kun je auto’s als de Xiaomi SU7, YangWang U8 en allerlei kleine stads-EV’s gewoon bestellen.

Is het goedkoper om jouw auto op een Chinese webshop te bestellen?

Opvallend is dat je via de Chinese webshop auto’s per stuk kunt bestellen en dat ze tegen betaling ook nog de homologatie voor je regelen. Volgens het platform werken ze samen met lokale dealers en krijg je de Chinese prijs. Dit betekent dat een BYD Seagull, vrijwel identiek aan de BYD Dolphin Surf die we hier kennen, nog geen 9 mille kost. Inclusief kosten voor de typegoedkeuring, deur-tot-deur verzending en EU-douanekosten moet je zo’n 17.000 euro overmaken naar het platform. Let wel, hier komt nog btw en eventuele bpm bij.

Bij auto’s met een uitlaat moet nog 350 euro betaald worden voor een emissietest. In totaal komt het in dit geval neer op nog 3.803 euro aan btw. Bpm hoeft nog niet voor een EV betaald te worden. Nu denk je misschien, nog geen 21.000 euro voor een auto dit in Nederland 23 mille kost. Goede deal. Ja, maar omdat jij de importeur bent, moet je ook nog de invoerrechten betalen. Voor BYD’s is dit 27 procent. De douane rekent dit vaak over de volle waarde van de auto en het transport.

De auto van de Chinese webshop zou met alles kosten 24.553 euro zijn en dan komt er nog 150 euro voor een Nederlands kenteken bij. Onduidelijk is of de overige RDW-kosten bij de homologatieprijs in zitten. Anders kun je nog eens een kleine 1.000 euro meer kwijt zijn. Voor nu gaan we er even vanuit dat dit voor je geregeld wordt. Dit betekent dat je in theorie duurder uit bent dan in Nederland, je voor garantie naar China moet en je auto ingesteld is op de Chinese wegen. Daarbij moet alles tijdens het importproces verlopen zoals het hoort, en dat gebeurt lang niet altijd. Soms kunnen kosten hoger – of lager – uitvallen. Kortom, niet de moeite waard.

Kosten Platformbetaling (auto, verzending, homologatie etc.) €16.899 Invoerrechten €3.851 BTW €3.803 RDW/kenteken €150 Totaal €24.703

Overigens is er een goedkopere verzendmethode waarbij je de auto moet ophalen in een Europese haven, naar verluidt Tsjechië. Het totaalbedrag komt dan uit op 21.060 euro. Iets goedkoper dan bij de BYD-dealer, maar tevens niet echt de moeite waard. Hoewel je het dus niet voor de kosten hoeft te doen, is het wel een makkelijke manier om Chinese auto’s naar Europa te halen die hier nog niet rondrijden, mocht je dat willen. Een YangWang U9 is hier in ieder geval unieker dan een Lamborghini. Of er een Europeaan is die dit al heeft geprobeerd, is onduidelijk.