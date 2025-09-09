Deel dit: Share App Mail Tweet

Alle hoogtepunten van de IAA München 2025!

Autovisie is ook dit jaar weer op de IAA in München. In een uitgebreide video laten redacteuren Remco Slump en Stijn Kuster alle hoogtepunten van de IAA 2025 zien!

De IAA is een tweejaarlijkse beurs in de Duitse stad. Het event is verspreid over een beursgebouw en de binnenstad.

Hoogtepunten van de IAA München 2025

We beginnen de IAA München 2025 met een pre-night bij Mercedes-Benz. Zij laten de nieuwe GLC zien die het op zijn nieuwe platform moet opnemen tegen de eerste Neue Klasse van BMW, de iX3.

Ook het hart van autoliefhebbers en petrolheads gaat harder kloppen op de beurs. Zo is Caterham aanwezig, laat Opel een Mokka GSE zien en steelt een bijzondere Mercedes S 63 Manufaktur de show met zijn mintgroene lak en witte wielen. Daarbij laat Porsche met de nieuwe Turbo S de snelste en krachtigste 911 ooit zien.

Volkswagen pakt ook groot uit op de IAA in München. Zo laat het de nieuwe ID.Polo zien en een conceptmodel van de ID.Cross. Concerngenoten Cupra trekt het doek van de Tindaya en presenteert de Raval. Skoda laat op zijn beurt een nieuwe conceptcar zien: de Vision O. Voor een betaalbare EV kun je ook bij Skoda aankloppen. Zij hebben binnenkort de Epiq in het gamma.

Chinese merken

Ook Chinese merken zijn goed vertegenwoordigd. Kortgeleden hebben we kennisgemaakt met de nieuwe G6 en zijn krankzinnige snellaadcapaciteiten en nu al toont het merk zijn nieuwste wapenfeit: de P7. Een stijlvolle slee die samen met de P7+ de oversteek maakt naar Europa.

BYD wil een poging doen de Europese markt te veroveren met zijn nieuwe Seal 6 DM-i Touring, een plug-in hybride-stationwagen met een rijbereik van maar liefst 1.350 kilometer.

Polestar schippert tussen twee werelden. Aan de ene kant is het merk onderdeel van het Chinese Geely. Anderzijds benadrukt Polestar zelf maar al te graag zijn Zweedse roots. Die komen onder meer terug in het minimalistische design van de Polestar 5, die het op de IAA München onthulde. Uiteraard is de techniek aan boord helemaal Chinees.

Ook het Chinese Leapmotor was van de partij. De Chinese fabrikant presenteerde de B05. Een betaalbare, elektrische hatchback die de aanval opent op de Volkswagen ID.3. Daarbij krijgt het hulp van autoconcern Stellantis, dat zijn (dealer)netwerk beschikbaar stelt aan Leapmotor. Dit en meer hoogtepunten zie je in bovenstaande video van de IAA München 2025.